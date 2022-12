Nog niemand aangehouden voor afsteken van vuurwerk in de trein, wel aangifte binnen

Voor het afsteken van vuurwerk in een trein bij Schagen is nog niemand aangehouden. Dat laat de politie weten. Ook de rol van de 18-jarige jongen uit de gemeente Schagen, die gewond raakte aan zijn hand, wordt nog onderzocht. Er is ten minste één aangifte binnen.

Het onderzoek is nog in volle gang, geeft de politie aan. Het vuurwerk werd in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2.15 uur in de trein afgestoken. Het gebeurde in een sprinter van Amsterdam naar Den Helder. De explosie was ter hoogte van station Schagen.

Hoewel mensen op dat moment in de coupé zaten, is niet bekend. Er hebben twee mensen gehoorschade opgelopen en daarnaast zijn er nog een aantal mensen naar de huisartsenpost doorverwezen. Het was de laatste trein van de dag, laat de NS weten.

Er zijn inmiddels een aantal getuigen gehoord door de politie. Daarnaast is er ten minste één aangifte binnen. Van wie die aangifte is, kan de politie uit privacyoogpunt niet vertellen. Wel bevestigt de NS tegenover NH Nieuws dat zij aangifte hebben gedaan.

Schade

De schade aan de trein loopt in de duizenden euro's. Ook is de trein een aantal dagen buiten dienst geweest. "We gaan de kosten hiervan proberen te verhalen op de dader, als die is aangehouden." Een woordvoerder van de NS noemde de actie afgelopen weekend 'te idioot voor woorden'. "Waarom iemand dit is zijn hoofd haalt, is voor ons een groot raadsel."