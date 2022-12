Zwaar vuurwerk afgestoken in treincoupé bij station Schagen: 'Te idioot voor woorden'

Twee reizigers in een sprinter tussen Amsterdam en Den Helder hebben vannacht gehoorschade opgelopen door een explosie in de coupé waarin zij zaten. Dat gebeurde rond 2.15 uur ter hoogte van station Schagen. De politie onderzoekt de betrokkenheid van een 18-jarige jongeman uit de gemeente Schagen, die zelf gewond raakte aan zijn hand.

Hoewel de politie onderzoek doet naar de rol van de 18-jarige, is er nog niemand als verdachte aangemerkt en zijn er nog geen verdachten aangehouden. Wel laat een woordvoerder van de politie weten ervan uit te gaan dat het vuurwerk bewust is afgestoken.

De reizigers met gehoorschade hebben nog geen aangifte gedaan. De NS overweegt momenteel om dit wel te doen. Om wat voor zwaar vuurwerk het gaat, is tot nu toe onbekend. "We doen op dit moment nog onderzoek, ook naar de rol van de 18-jarige man uit de gemeente Schagen."

'Groot raadsel'

Een woordvoerder van de NS noemt de actie 'te idioot voor woorden'. "Waarom iemand dit is zijn hoofd haalt, is voor ons een groot raadsel." Hoeveel passagiers op het moment van de explosie in de coupé zaten is onbekend.

De politie roept ooggetuigen die nog geen verklaring hebben afgegeven, of mensen die het incident hebben gefilmd, op zich te melden.