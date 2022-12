OM eist acht jaar cel tegen schutter oud-voetballer: "Ik wilde ruzie sussen"

Het Openbaar Ministerie (OM) eist acht jaar gevangenisstraf en een flinke schadevergoeding tegen Robin R. Hij wordt verdacht van het doodschieten van oud-profvoetballer Jergé Hoefdraad. De verdachte schoot twee keer met een semiautomatisch vuurwapen tijdens een feest op 1 augustus 2021 in Amsterdam-Zuidoost. Daarbij is Hoefdraad in zijn hoofd geraakt, hij overleed later aan zijn verwondingen.

Op 1 augustus 2021, tijdens een feest in een bedrijfspand aan de Stekkenbergweg in Zuidoost, wordt de oud-profvoetballer neergeschoten. Hij raakt zwaargewond en overlijdt later in het ziekenhuis. Later wordt verdachte Robin R. aangehouden in België. "Twee maal schieten, waarvan een maal door het hoofd", omschrijft de officier van justitie tijdens de tenlastelegging. Verdachte R. heeft de oud-voetballer, naar eigen zeggen per ongeluk, neergeschoten. Dit vertelde zijn advocaat Greg Stolk eerder al aan AT5 / NH Nieuws.

"De rechtbank realiseert zich dat u opnieuw geconfronteerd wordt met die verdrietige gebeurtenis", begint de rechter de zitting vanochtend tegen nabestaanden van oud-voetballer Jergé Hoefdraad en verdachte Robin R. Na zes pro-forma zittingen is het vandaag tijd voor de inhoudelijke behandeling. Nabestaanden reageren emotioneel in de rechtszaal.

"Dit is mijn schuld, ik ontken niks. Ik heb me vaak afgevraagd waarom dit moest gebeuren"

Over het aantal schoten is geen twijfel, maar het gaat over de richting van het schieten en de vraag of dit bewust was of niet. R. blijft erbij dat niets bewust was: "Als ik zo graag zou willen schieten, zou ik ergens in een hoek kunnen staan. Hoezo zou ik dan in een groep gaan staan?"

Er is forensisch onderzoek gedaan naar onder andere de gebeurtenis, het wapen en camerabeelden. "Er liggen twee hulzen", beschrijft de rechter. Twaalf getuigenverklaringen zijn opgenomen in het onderzoek. Zij omschrijven de ruzie die zich tijdens het feest afspeelde en hoe het schieten gegaan zou zijn.

R. vertelt veel tijdens de zitting: "Het zou gaan om drugs. Het zou gaan om een meisje. Allemaal niks van waar", zegt hij geëmotioneerd als hij de situatie van die avond omschrijft. R. en Hoefdraad kenden elkaar. "Dit is mijn schuld, ik ontken niks. Ik heb de waarheid verteld. Ik heb me vaak afgevraagd waarom dit moest gebeuren. Ik weet niet hoe het allemaal is gegaan. Ik heb meneer Hoefdraad geen moment gezien."

Hij hield het wapen tussen de band van zijn broek, zodat het niet af zou gaan: "In het hele getrek is het wapen twee keer afgegaan. Ik schrok", vertelt de verdachte. "Opeens hoor ik bam bam, ik weet niet hoe het is gegaan maar het gebeurde. Het is gewoon in die hele paniek en angst gebeurd. Ik ben ook geschrokken."

Er was een opstootje tijdens het feest, vertelt de verdachte. Het ging om een opstootje van onder andere een vriend van R. Hij wilde het sussen, "zoals ik dat wel vaker doe". Er werd door iemand gevraagd een vuurwapen vast te houden en R. zegt dat er tijdens dat opstootje van alle kanten aan hem werd getrokken. Wie deze persoon is, daar is het OM nooit achtergekomen.

Het gaat niet goed met de verdachte, blijkt uit een rapport van de reclassering. Hij zit vast sinds zijn aanhouding in België. R. zou zwakbegaafdheid zijn, maar toch is hij volledig toerekeningsvatbaar. "Na mijn gevangenisstraf, of wat ik ook krijg, wil ik dat ik het ook een plaats kan geven", zegt R. "Maar ik wil niet achterom moeten kijken of men mij iets aan wil doen. Daar ben ik bang voor, daar heb ik over gehoord."

"Het zwaarst wat ik als moeder heb moeten doen is onze kinderen vertellen dat hun vader is doodgeschoten"

Een superheld

"De moord op onze Jergé was compleet zinloos", zegt Hoefdraads moeder Rinia tijdens haar spreekrecht. "Zijn kinderen moeten het doen zonder hun vader naar wie ze opkeken. Heb jij eigenlijk wel enig idee wat je ook je eigen ouders hebt aangedaan? Waarom moest jij daar zijn?" Op de dag van de dood liep R. op krukken en zat hij met zijn been in het gips.

Hoefdraads partner Sharmayne is tevens de moeder van zijn twee jongste kinderen. Ze vertelt in tranen wat dit met ze doet. "Het zwaarst wat ik als moeder heb moeten doen is onze kinderen vertellen dat hun vader is doodgeschoten." Ze laat een video zien waarin je herinneringen aan de voetballer ziet, en haar kinderen hoort huilen in bed en om hun vader hoort vragen. "Hun vader was een superheld. Jouw kinderen moeten hun vader niet meer zien zoals mijn kinderen hun vader niet meer zien. Hun vader is een moordenaar."

Het doelwit

Volgens de officier van justitie geeft de verdachte twee verklaringen; enerzijds zegt hij het wapen vast te hebben zodat het niet uit zijn broekrand viel. Anderzijds zegt hij het wapen te hebben gepakt omdat de ruzie gesust moest worden. Veel getuigen zeggen dat de verdachte schoten loste nadat de ruzie gesust was en dat hij pas aan zijn haar werd getrokken ná het schieten. Dat komt niet overeen met wat R. zelf zegt.

Volgens de officier van justitie denkt dat R. niet op Hoefdraad gericht moet hebben. Het pakken van het wapen en het lossen van schoten zou bewust zijn geweest, maar Hoefdraad zou niet het doelwit zijn geweest. Volgens de verdachte was hij zich er niet bewust van dat het wapen was doorgeladen, maar het OM vindt dat daarvoor voldoende tijd is geweest op de avond zelf. Gevangenisstraf van 8 jaar is passend volgens de officier van justitie voor doodslag en wapenbezit.