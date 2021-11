Verdachte noemt schietpartij waarbij oud-voetballer Hoefdraad omkwam 'groot ongeluk'

Robin R., de man die verdacht wordt van de dodelijke schietpartij waarbij oud-profvoetballer Jergé Hoefdraad (35) om het leven kwam, zegt dat het vuurwapen 'per ongeluk' is afgegaan. Dat laat zijn advocaat Greg Stolk weten aan AT5/NH Amsterdam. "Hij noemt het zelf een 'groot ongeluk'."

Hoefdraad werd in de vroege ochtend van zondag 1 augustus door zijn hoofd geschoten tijdens een feest in een bedrijfspand aan de Stekkenbergweg in Zuidoost. Hij bezweek enkele dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De politie zei destijds het vermoeden te hebben dat hij een ruzie wilde sussen.

De 34-jarige R. werd kort na de schietpartij aangehouden in België. "Hij heeft niets opzettelijk gedaan", aldus strafpleiter Stolk. "Er is geschoten, er is een schot afgegaan en daar voelt hij zich verantwoordelijk voor. Hij is daarna naar huis gegaan en dat huis staat in België. Hij is Belg."

"Verdwaalde kogel"

Volgens de advocaat kenden R. en Hoefdraad elkaar. Volgens hem was het juist zijn cliënt die een ruzie wilde sussen. "Er was een ruzie die ging om het dansen met een zus. Mijn cliënt ging die ruzie sussen." Volgens de advocaat had R. op dat moment 'toevallig' een wapen in zijn handen, dat hij even moest vasthouden van een vriend.

R. liep volgens zijn advocaat op krukken, omdat hij net was geopereerd. "Mijn cliënt werd achterover getrokken. Terwijl hij een poging deed om niet te vallen, dreigde het wapen uit zijn broeksband te vallen. Een verdwaalde kogel is zo in het achterhoofd van Hoefdraad gekomen", aldus Stolk. "Hoefdraad had er helemaal niets mee te maken."

Doodslag

Het Openbaar Ministerie verdenkt R. van doodslag. Hij staat woensdag voor het eerst in een inleidende zitting voor de rechter. Als voetballer speelde Hoefdraad bij Ajax, RKC Waalwijk, Almere City, Telstar en SC Cambuur.