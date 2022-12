Zien: ramkrakers rijden merkkledingwinkel in Alkmaar binnen en laten ravage achter

Van de ramkraak vannacht in Alkmaar zijn camerabeelden. Daarop is te zien hoe een witte auto de merkkledingwinkel eerst voorbij rijdt, terugschakelt en alsnog door de pui ramt. "Het is gericht en ze hebben dit goed voorbereid."

Het is na het middaguur aan het Ritsevoort. Eigenaar van de kledingzaak Ton Köster en zijn collega's zijn maar begonnen met puinruimen. Een uur of twaalf eerder is de winkel binnengereden door ramkrakers.

"We hebben hier jassen van 800 tot soms wel 1.150 euro. Ze hebben er een paar meegenomen, ze renden er meteen naar toe", aldus een van de medewerkers. Eigenaar Köster schat dat er mogelijk wel tienduizenden euro's aan kleding is gestolen, maar dat had meer kunnen zijn.

"Het rookalarm ging af, dus ze moesten snel naar buiten. Anders zie je geen hand voor ogen meer." Bekijk het interview én de beelden van de ramkraak, door een beveiligingscamera in de straat.

