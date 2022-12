Omwonenden ontplofte bouwkeet in Uithoorn zaten rechtop in bed: "Echt een enorme knal"

Meerdere bewoners van de Prinses Christinalaan in Uithoorn schrokken afgelopen nacht wakker van de ontploffing van een schaftkeet in hun straat . "We hoorden een enorme knal en zagen toen een lichtflits", vertelt Henk, die tegenover de ontplofte schaftkeet woont.

Henk en zijn vrouw zagen dat de keet, waar bouwvakkers warm en droog in kunnen lunchen, meteen in lichterlaaie stond. "En daarna zagen we iemand wegfietsen." In de buurt heerst dan ook geen twijfel: de brand moet zijn aangestoken.

Ook buurtbewoonster Leon van 't Hart zat vannacht rechtop in bed. "Ik hoorde een keiharde knal. Echt een hele harde knal, dus ik dacht: 'wat is dat?' Je bent natuurlijk niet meteen wakker, dus ik dacht dat ik het misschien gedroomd had", vertelt de vrouw. Nadat haar honden onrustig werden, besloot ze toch even te gaan kijken. "Ik zag heel veel rook en dacht dit moet een vuurwerkbom of zoiets zijn."

Even later stond de straat vol met politie- en brandweerauto's. Leon besloot te gaan slapen, maar dat lukte niet meer. De volgende ochtend liet ze haar hondjes uit en keek ze om zich heen bij de totaal verwoeste bouwkeet, wat haar nachtrust zo verstoorde.

"Het is veel erger dan ik dacht. Ik dacht dat ze hier in die afvalcontainer iets hadden gegooid, maar ze hebben het hele bouwhuisje dus laten ontploffen", reageert de buurtbewoonster. "Het is niet iets kleins geweest zo te zien. Echt niet normaal."