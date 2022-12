Schaftkeet in Uithoorn uitgebrand, politie houdt rekening met brandstichting

Bouwvakkers die vanochtend aan het werk wilden gaan in de Prinses Christinalaan in Uithoorn kwamen voor een nare verrassing te staan. Van hun schaftkeet is na een explosie niet veel meer over dan een hoop as. Daar omheen liggen verdwaalde gasflessen en wat stukken werkkleding. "Toen ik hier aankwam, was opeens de hele keet weg", zegt een verbouwereerde bouwvakker tegen NH Nieuws.

Zijn werkgever - Van Baarsen Buisleidingen uit Badhoevedorp - heeft nu met spoed een andere schaftkeet geregeld, vertelt hij tegen NH Nieuws-verslaggever Celine Sulsters. "Want we moeten toch lunchen." Schaftketen worden doorgaans gebruikt door bouwvakkers om tussen de werkzaamheden door droog en warm te kunnen eten.

Hoewel er officieel nog niets bekend is over de oorzaak, gaat hij uit van brandstichting. "Dan doen we aangifte, want dat is ook nodig voor de verzekering."

Gasflessen

De brand werd ontdekt door omwonenden die wakker schrokken van een 'harde knal', laat een politiewoordvoerder weten. Onmiddellijk werd de brandweer eropaf gestuurd. "Omdat schaftketen met gas worden verwarmd, hielden we al rekening met de aanwezigheid van drukhouders", verwijst de brandweerwoordvoerder naar de gasflessen.

Verslaggever Sulsters ziet naast de afgebrande bouwkeet een gescheurde gasfles staan. "Die is beschadigd", bevestigt een woordvoerder van de brandweer. "Maar het is niet zeker dat hij is ontploft." Volgens getuigen is een van de gasflessen door de explosie tientallen meters verderop terechtgekomen, maar dat kan de woordvoerder niet bevestigen.