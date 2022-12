Buurtschommel in Bennebroek moet definitief weg: "Vanmiddag afknippen"

De geliefde buurtschommel in de Beukenlaan in Bennebroek moet definitief verwijderd worden. Robert Vrieze, die de schommel zo'n anderhalf jaar geleden aan een boom in de straat hing, ontving deze week een officiële brief van de gemeente Bloemendaal. Hij krijgt vijf dagen de tijd om de schommel weg te halen. "Ik knip de schommel er vanmiddag maar af, het is me een boete niet waard."

In de buurt zijn nergens speelplekken voor de buurtkinderen en juist daarom had Vrieze de schommel opgehangen. "Kinderen uit de hele buurt komen naar de schommel, er zijn gewoon geen alternatieven." Maar volgens de gemeente is het niet de bedoeling dat inwoners zelf schommels of andere objecten plaatsen aan of op gemeentelijk groen.

Hij had al een tijd niets van de gemeente gehoord en even kreeg hij het gevoel dat de schommel misschien toch zou kunnen blijven. "Tot ik gisteren die brief ontving", vertelt Vrieze. "Het is gewoon jammer, want het gaat nergens om."

Verder is in de brief te lezen dat het bevestigen van de schommel aan een tak slecht is voor de boom en dat dit een gevaarlijke situatie oplevert. Het is volgens de gemeente niet zeker dat de tak sterk genoeg is om de schommel te houden en ze vinden dat de schommel te dicht langs de vaart en de parkeerplekken is gehangen.

"De hele buurt vindt de schommel leuk en niemand heeft er baat bij als hij weg gaat, behalve de mensen in het gemeentehuis van Bloemendaal", zegt Vrieze verontwaardigd. Toch legt hij zich neer bij het besluit van de gemeente. "Ik ga de schommel vanmiddag maar afknippen. Dat ding kost ongeveer veertig euro, dus een boete is me dat niet waard."