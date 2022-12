Huizen komt met vuurwerkvrije zones rond drie winkelcentra na overlast

De winkelcentra Oostermeent en Holleblok waren afgelopen jaar al vuurwerkvrij, De Kostmand komt daar nu dus bij.

Huizen neemt de maatregelen nadat er eerder veel overlast was. Er was eerder sprake van veel schade. "Het is onverteerbaar dat mensen spullen van anderen vernielen of anderen in gevaar brengen. Daarom wil ik dit jaar kijken of we nog meer kunnen doen om de jaarwisseling voor iedereen plezierig te laten verlopen", aldus burgemeester Meijer.

De vuurwerkvrije zones rond winkelcentra Oostermeent en Holleblok bleken een jaar geleden een succes: na de eerste overlast bleef het er toen rustig. Dat was rond De Kostmand wel anders. Daar waren wel de nodige vernielingen.

Beveiligers houden orde

Om er voor te zorgen dat de vuurwerkvrije zones gehandhaafd worden, lopen er tijdens de jaarwisseling beveiligers rond.

Dat gebeurt overigens ook al voorafgaand aan de jaarwisseling. De handhavers draaien extra diensten en krijgen in de twee weken voorafgaand aan de jaarwisseling hulp van de beveiligers.