Drank kopen door minderjarigen blijft kinderlijk eenvoudig, tot ergernis van kroegbaas Bo

Het is voor jongeren onder de 18 verdomd makkelijk om in een café of sportclub een biertje te scoren, blijkt uit onderzoek in opdracht van zestien gemeenten in de regio Noord-Holland Noord en de GGD. Maar, lang niet altijd is dat de schuld van kroegbazen. Vindt ook Bo Lee, eigenaresse van Tommy's Café in Wieringerwerf. Na overlast besloot ze haar deuren voor 18-minners te sluiten.

Tommy's Cafe

Haar bruine café bevindt zich op de hoek van de straat. Op de voorkant knippert een bordje in rode lampjes 'open', maar bij binnenkomst is het nog rustig. Niet zo gek, want het is nog vroeg in de middag. Lege pooltafels en barkrukken vullen de ruimte. Bo Lee staat achter de bar. Tijdens het zetten van een kop koffie, vertelt ze: "Ja, het komt voor dat kinderen onder de 18 wat drinken, maar ik schenk het niet. Het wordt dan door een oudere vriend of vriendin gehaald, die het dan aan hun vrienden geven." Niet meer welkom Erg blij is ze niet met haar jonge gasten. De groep 18-minners is volgens haar de laatste jaren enorm gegroeid en zorgt voornamelijk voor overlast. Ze staat vaak alleen, wat het handhaven onmogelijk maakt. Daarom heeft ze een rigoureus besluit genomen: geen toegang meer voor jongeren onder de 18. "Het was echt wel klaar", laat ze weten. "Ik krijg er stress en slapeloze nachten van. Ze zorgen vaak voor een enorme zooi aan sigarettenpeuken, maar geld om echt te consumeren hebben ze niet. Dan beginnen ze met een frisje, maar aan het van de rit zie ik ze met een biertje lopen." Het werd zo erg, dat ze besloot de wijkagent in te lichten: "Hij zei dat ik ze een officieel kroegverbod moet geven of een uitsmijter voor de deur moet zetten. Een uitsmijter kost veel te veel geld. Dan kan ik net zo goed dicht blijven." Tekst gaat verder onder de foto.

Tap buiten gebruik, voor 18-minners dan

Met het grootste gemak Even verderop druppelen leerlingen van een middelbare school het gebouw uit. Met grote rugzakken en soms gammele fietsjes beginnen ze aan de weg naar huis. De 17-jarige Thom komt met een sigaret in zijn hand aangelopen en vertelt: "Alcohol krijgen in de kroeg of sportclub is de laatste tijd wel wat lastiger geworden. Maar ik heb m'n ouders, die halen het gewoon voor mij." Dat het verschil tussen 17 en 18 jaar misschien lastig te zien is, is wellicht voor te stellen. Maar soms zijn ze nog een stuk jonger. Op een hoek staan twee vrienden van 14 jaar met elkaar te kletsen. De één is wat terughoudend, maar de ander vertelt moeiteloos over het gemak waarmee ze bier krijgen: "Als er een feest is of zo, kermis bijvoorbeeld, krijg je het gewoon. Ik word niet vaak gecontroleerd. Dan drink ik een biertje of Bacardi." Pim en Mark van 13 hebben de oplossing: zij gaan gewoon helemaal geen alcohol drinken. Hooguit na hun studie pas. "Ja, da's handig. Want ik heb geleerd dat als je dat wel doet, je niet zo goed meer kan leren."