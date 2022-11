Meeste minderjarigen krijgen toch drank mee, vooral sportkantines scoren slecht

Op veel plekken krijgen minderjarigen nog altijd zonder problemen alcohol mee. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de zestien gemeenten in de regio Noord-Holland Noord en de GGD. In de regio's Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland kan ruim 60 procent van de jongeren alcohol kopen. Vooral sportkantines scoren slecht.

Wie na het sporten in de kantine een biertje probeert te kopen, krijgt die in bijna 90 procent van de gevallen mee, zo ontdekten mysteryshoppers van 16 en 17 jaar die tussen juli en oktober van dit jaar verkooppunten af gingen. Dat is een opvallende uitkomst, aangezien in 2019 bleek dat daar slechts een kwart van de jonge sporters een drankje kon bestellen.

Maar de sportkantine is niet de enige plek waar jongeren vrij gemakkelijk een drankje meekrijgen. Zo lukt dat ook nog in ruim 65 procent van de cafetaria's en meer dan 70 procent van de horeca. Waar het wel lastiger is om drank mee te krijgen, is bij de slijterijen en supermarkten. Vooral bij onbemande kassa's is dat ingewikkeld: slechts 15 procent van de minderjarigen lukt het om daar alcohol mee te krijgen.