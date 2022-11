Schiphol nl NH Airtime: De 'koninklijke' simulators op Schiphol-Oost

De vliegsimulator is een onmisbaar onderdeel bij het opleiden van nieuwe piloten, maar ook erna voor het bijhouden van hun vliegvaardigheid. Op Schiphol-Oost vind je een van Europa's grootste simulatorcentra, eigendom van het Canadase CAE. Een van Nederlands bekendste piloten traint er ook: Koning Willem-Alexander.

Bij CAE staan maar liefst 15 simulators, elk enkele miljoenen euro's waard, met daarin cockpits van onder meer de decennia-oude Boeing 737-300, Boeing 747-400 en ATR72. De eerst- en laatstgenoemde vliegtuigen zie je vrijwel nooit op Schiphol, maar de simulators van CAE worden dan ook gebruikt door piloten uit heel wereld. 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Vlieguren maken in veel modernere cockpits kan er ook, zoals in de Boeing 787 Dreamliner, Airbus A320neo, Boeing 737 MAX en Embraer 190. In zo'n simulator kunnen piloten alle denkbare problemen oplossen die tijdens een echte vlucht kunnen voorkomen. Of het nu uitvallende motoren zijn, brand of landen in dichte mist: je kunt het zo gek niet bedenken of het kan getraind worden in een vliegsimulator. Het artikel gaat verder onder de foto's.

Een Boeing 737 MAX-simulator op Schiphol-Oost NH Nieuws / Doron Sajet

Een Boeing 747-400-simulator op Schiphol-Oost NH Nieuws / Doron Sajet

NH90 in Den Helder Het Canadese bedrijf, dat deze maand haar 75-jarig bestaan vierde, beperkt zich niet tot simulators voor de burgerluchtvaart. Het is ook gespecialiseerd in het trainen van militaire piloten. Op Maritiem Vliegkamp De Kooy in Den Helder staat een simulator van de NH90-gevechtshelikopter, waar Defensie er 19 van in bezit heeft. Koning Willem-Alexander CAE is apetrots op een vaste gast in het simulatorcentrum op Schiphol-Oost, namelijk koning Willem-Alexander. De vorst is al jaren gastpiloot bij KLM. Eerst op de Fokker 70 van KLM Cityhopper en sinds 2019 co-piloot op de Boeing 737. Het staat vast dat hij een deel van zijn opleiding in een simulator van CAE volbracht. Geen pottenkijkers Het bedrijf bevestigt noch ontkent dat Willem-Alexander er nog steeds zo nu en dan komt. De kans dat hij er zo nu en dan komt, is groot: er staan meerdere 737-simulators op het beveiligde terrein, dus kan hij er zonder pottenkijkers zijn trainingsuren maken.

