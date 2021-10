Terugkijken: Luchtmacht vliegt voor het laatst met KDC-10 boven Texel, Den Helder en Schiphol

De Koninklijke Luchtmacht maakte vanmiddag een afscheidsvlucht met de KDC-10 boven Nederland. Het driemotorige tank- en transportvliegtuig vloog begin deze middag laag over Texel, Den Helder en Schiphol.

Het 45 jaar oude toestel is een van twee voormalige DC-10's van Martinair die meer dan een kwart eeuw dienst hebben gedaan bij de luchtmacht. Het eerste toestel werd in 2019 verkocht. Op 25 oktober vertrekt dit laatste vliegtuig naar een nieuwe eigenaar in de Verenigde Staten. De KDC-10 maakt een afscheidsvlucht boven een deel van Nederland.

Een groot deel van het afscheid vliegt hij boven Noord-Holland. Voor Schiphol vloog het toestel over Texel Airport, Vliegkamp De Kooy in Den Helder en het centrum van Amsterdam. Na Schiphol vloog het transportvliegtuig door naar Rotterdam, Woensdrecht, Breda en Gilze-Rijen, om uiteindelijk terug te keren naar het beginpunt van de vlucht: thuisbasis Eindhoven.

De KDC-10 boven Texel, Den Helder en Schiphol.