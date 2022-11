Schrik en tranen, maar vooral boze buren na flatbrand Hoefplan: "Al zo vaak overlast gemeld"

Met een zuurstofmasker op is ze door drie brandweermannen via het trappenhuis uit haar flatje gered. Loes Konijn (68) woont recht boven het appartement waar vanmiddag brand uit brak. Tot haar grote verdriet is ze alles kwijt en dat is, zo zegt ze, de schuld van haar overlastgevende buurvrouw.

"Sinds zij er woont hebben we 's nachts last van lawaai, komen er allerlei enge figuren langs en die blijven soms ook slapen. Ook staan overal fietsen geparkeerd." Andere buren spreken van 'drugsdealers' die af en aanrijden bij de flat en 'diverse problematiek' bij de dame in kwestie.

Van een politieagent heeft ze een warme jas gekregen, want ze stond te shaken van de schrik en kou. Al meer dan twintig jaar woont ze in de wijk Hoefplan. Met heel veel plezier. Behalve dan die onderbuurvrouw.

"Mijn vriendinnetje woont er letterlijk naast en haar konijn was nog binnen. We waren echt bang", aldus een buurmeisje. Bekijk hier het interview met buurtkinderen én Loes, die net een krantje zat te lezen toen ze rook zag.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat de brand is begonnen in de keuken van het appartement op de derde verdieping. Na een paar uur was de brand geblust. Vier appartementen zijn officieel onbewoonbaar verklaard, twee door brandschade en twee door het bluswater.

Reactie beheerder flat

Van Alckmaer bevestigt aan NH Nieuws en Alkmaar Centraal dat er meerdere overlast-klachten zijn binnengekomen over (bezoek/vrienden van) de bewoonster van het appartement waar brand uit is gebroken. Vanwege de privacy willen ze niet ingaan op de situatie van de vrouw of eventuele stappen.

Ze zeggen alleen dat er 'voortgangsgesprekken' hebben plaatsgevonden. "Voor nu willen we eerst weten hoe deze brand kon gebeuren", aldus een van de medewerkers die vandaag aan de Mesdaglaan was. Hij was constant in gesprek met soms kwetsbare bewoners die getroffen zijn.

"We zijn druk aan het regelen dat getroffen bewoners ergens onderdak hebben. Sommigen kunnen gelukkig bij familieleden slapen, voor anderen moeten we wat anders regelen."

De politie kan mogelijk morgen meer zeggen over of er ook een onderzoek loopt naar de brand. In Hoefplan leek het er in ieder geval niet op dat de bewoonster is aangehouden. Zij is na de brand ergens anders ondergebracht.