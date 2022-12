Muzikaal spektakel, lichtkunst en meer sprankelende cultuurtips voor het weekend

Wekelijks komt de Culture Club-redactie van NH Media met drie culturele uitgaanstips voor het weekend; optredens, evenementen of andere culturele gebeurtenissen in de provincie die je volgens hen niet mag missen. Om te beginnen met de muzikale en sprankelende voorstelling Stop de Tijd in Hoofddorp. Daarnaast pakken lichtkunstenaars weer uit tijdens het Light Festival in Amsterdam en start er een interessante talentenjacht in Amsterdam Noord.

Tip 1: Stop de Tijd in theater de Meerse Hoofddorp De Amsterdamse zangeres Margriet Sjoerdsma maakte samen met haar vriend en componist Martin Fondse de voorstelling 'Stop de Tijd'. In deze voorstelling gaat het over hoe wij met tijd omgaan en waar de tijd blijft als we dood zijn. Stop de Tijd is muzikaal een bonte mengeling van jazz, klassiek, pop en zelfs gospel. Margriet Sjoerdsma won vorig jaar de Edison en Martin Fondse is Componist des Vaderlands. Zij staan dus garant voor veel muzikale creativiteit. Aan Stop de Tijd wordt verder meegewerkt door dichteres Vrouwkje Tuinman, het Matangi Quartet en Het Balletorkest. De muzikale voorstelling Stop de Tijd is zaterdagavond (try-out) en zondagmiddag (première) te zien in theater de Meerse in Hoofddorp. Daarna is er een tour door het land. Tekst gaat door onder de video.

Stop de Tijd - NH Nieuws

Tip 2: Amsterdam Light Festival Als de dagen korter worden en de nacht eerder invalt, is het tijd voor het Amsterdam Light Festival. Op verschillende plekken in de Amsterdamse binnenstad installeren kunstenaars uit binnen- en buitenland hun lichtkunstwerken. Het populaire winterse evenement, een van de meest toonaangevende lichtkunstfestivals ter wereld, verbindt en verrijkt bewoners en bezoekers met lichtkunst tegen de achtergrond van het fotogenieke Amsterdam. Thema van de elfde editie met twintig inspirerende kunstwerken is Imagine Beyond. De verbeelding en fantasie spelen dus een grote rol dit jaar. Het Amsterdam Light Festival is van 1 december 2022 t/m 22 januari 2023 op verschillende locaties in Amsterdam. Wandel langs de route of reserveer een rondvaart boot. Tekst loopt door onder de video.

Tip 3: Zonneprijs in Amsterdam-Noord De Zonneprijs is een talentencompetitie in ’t Zonnehuis in Amsterdam-Noord. In acht voorrondes strijden opkomende, muzikale talenten voor een plek in de finale. Iedere eerste donderdag van de maand tot en met mei 2023 vinden de voorrondes plaats. In juni 2023 vindt de finale plaats in de grote zaal van Paradiso. De winnaar wint € 10.000,-. Donderdag 1 december, vanavond dus, staat onder andere de Nederlandstalige rapper Rens op het podium van 't Zonnehuis. De vrolijke Rens zat begin van dit jaar al een keer in een uitzending van Culture Club. Rens heeft net een album Staart van de Draak uitgebracht samen met Jair en Ome Uncle.