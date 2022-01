Rap-duo Rens en CRZE blijft optimistisch: "Hopen op veel optredens op zonnige festivals"

Vanaf dit weekend mogen we wel weer winkelen, maar nog niet naar musea of concerten. Een teleurstelling voor de cultuursector. In deze Culture Club zien we een portret van het Amsterdamse hip hop duo Rens en CRZE. Zij kwamen in coronatijd met een album Veranda en de single Goed begin. Maar ze missen het optreden voor publiek "Dat is waar ik het meest tot mijn recht kom en wat ik het leukst vind om te doen."

We ontmoeten het Nederrap duo Rens en CRZE (uitspreken als crazy) in een voormalig pand van parkeerbeheer. Hier hebben ze een studio hebben en woont Rens anti-kraak. Boven het bed in de Kamer van Rens hangt een grote poster van Ronnie Flex. Hij is een van de vele inspiratiebronnen voor het duo. "Ik denk dat Remi van Ronnie Flex een van de mooiste rapalbums ooit is", vertelt Rens. CRZE die de soulvolle en zonnige muziek maakt op de nummers noemt Pharrell Williams en Quincy Jones als zijn helden. "En daarnaast ben ik stiekem toch ook vaak Marco Borsato en BLØF aan het meezingen", geeft Rens toe. Ze groeiden beiden op in Amsterdam. Rens ging naar het Berlage Lyceum in de Pijp. Een multi-culturele school waar niet alles altijd strak geregeld was. "Het was chaos, maar ik vond dat heerlijk" lacht Rens. "En ik leerde daar zoveel mensen uit verschillende hoeken van de wereld kennen. En dat vormt je" CRZA groeide op in Amsterdam-Zuidoost. Daar vond zijn muzikale vorming plaats. "We woonden tussen de Ghanese, Tunesische, Marokkaanse en Surinaamse buren. Je hoorde allerlei muziek, ritmes en melodieën", herinnert hij zich. "Het heeft er ook voor gezorgd dat ik open-minded ben en makkelijk met allerlei soorten mensen kan omgaan".

Je zou de liedjes van Rens en CRZE positief en ook best wel lief kunnen noemen. Ze zijn een beetje de tegenpool van de stoere gangsterrap. Toch wil Rens wel toegeven dat ie in zijn puberteit wel eens iets stouts deed. "We jatten wel eens stiekem energiedrankjes in de supermarkt. Ik ben daar niet trots op", vertelt hij met een lach op zijn gezicht. "Maar dan namen we altijd de goedkope drankjes mee, niet de Red Bulls. Dan dachten we waarschijnlijk dat het dan minder erg was." Het album Veranda en de single Goed begin van Rens en CRZE zijn via Spotify en Youtube te beluisteren.

Verder besteden we in Culture Club aandacht aan de expositie Inpired by Icons in de Rademakers Gallery in Amsterdam. Kunstenares Maayke Schuitema en fotograaf Anouk van Tetering zijn vriendinnen, hebben hun atelier niet ver bij elkaar vandaan en kwamen tijdens de lockdown op het idee om samen wat te gaan doen. "We vielen in een zwart gat omdat allerlei afspraken en tentoonstellingen niet doorgingen", vertelt Maayke. "Toen besloten we om samen kunst te gaan maken. We dachten als het niks wordt kunnen we er om lachen, maar het is een groot succes geworden."

De galerie hangt vol met grote kunstwerken waarop iconen als Marilyn Monroe, Vanessa Paradis, Walt Disney en Audrey Hepburn vereeuwigd zijn met iconische voorwerpen als het Chanel parfumflesje, het Tiffany sleutelsierraad en het Faber Blackwing potlood. Maayke schildert en tekent graag portretten. "Vooral als beroemdheden dood gaan ga je lezen, kijken en luisteren en denk je, jeetje, wat heeft deze persoon veel gedaan en is hij of zij een deel van mijn leven geworden", legt Maayke uit. "Mijn portret is een soort persoonlijk eerbetoon dan." Anouk houdt van kleine, waardevolle objecten zoals parfumflesjes en sieraden. Die fotografeert ze zeer gedetailleerd. In de kunstwerken die ze samen met Maayke maakte zijn de kleine objecten enorm opgeblazen. "Ik vind het mooi als de objecten verweerd zijn door het gebruik. Zoals de Tiffanysleutel waar je allerlei sporen op ziet als gevolg van het gebruik. Je ziet dat mensen het hebben lief gehad", vertelt Anouk enthousiast. Inspired by Icons, een eerbetoon aan iconische mensen en objecten door Maayke Schuitema en Anouk van Tetering is nog deze maand te zien bij Rademakers Gallery in Amsterdam.