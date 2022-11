Dankzij röntgenfoto's zijn de eeuwenoude geheimen van de Rijper kajak onthuld

Röntgenonderzoek naar een eeuwenoude kajak heeft resultaat opgeleverd. Eerder werden in de punt van het vaartuig twee amuletten gespot: een vogelkop en een buideltje. Maar omdat die op een onbereikbare plek zaten moesten röntgenfoto's uitsluitsel geven over de inhoud. Vooral dat buideltje, met daarin iets wat leek op botjes, zorgde tot nu toe voor vraagtekens.

De Groenlandse kajak is waarschijnlijk in de 17e eeuw meegenomen door een walvisvaarder naar De Rijp. Het dorp is in die tijd rijk geworden door de walvisvaart. Het vaartuig is door Inuit, de oorspronkelijk bewoners van Groenland en Oost-Canada, gebruikt voor de jacht op onder meer walvissen.

Amuletten

Sinds 1937 hangt 'ie in het Rijper museum. De afgelopen jaren is er regelmatig onderzoek gedaan naar de kajak, waarvan er nog negen op de wereld bekend zijn. Toen zijn onder meer de twee amuletten ontdekt, die in de punt vastgeknoopt zitten.

En in één van die amuletten is museumbeheerder Susan Bos het meest geïnteresseerd. Kijk de reportage om te zien wat er in het raadselachtige buideltje verpakt zit:

