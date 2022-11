Eeuwenoude kajak op reis voor röntgenonderzoek: "Topstuk van ons Rijper museum"

Museum In 't Houten Huis in De Rijp moet het de komende maand zonder hun Groenlandse kajak stellen. Het topstuk van de collectie is vervoerd naar een loods waar 'ie gescand zal worden. Men hoopt zo meer te weten te komen over de kajak die er sinds de oprichting van het museum, in 1937, hangt en in de 17e eeuw in bezit is gekomen van de Rijper redersfamilie Boon.

"Dit museumstuk is een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van De Rijp. We zijn natuurlijk groot geworden door de walvisvaart, en daar is die kajak een duidelijk onderdeel van. Hij staat ook op de Rijkslijst van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen."

De mannen van het gespecialiseerde transportbedrijf hebben samen met de onderzoekers de kajak in een mum van tijd veilig op de grond liggen, tot opluchting van de museumbeheerder Susan Bos, dochter van onderzoeker Frank. "We gaan 'm zeker missen, want het is echt een van onze topstukken."

Frank Bos vult aan: "Er zijn nog maar een stuk of negen van deze oude kajaks op de wereld en dit is eigenlijk de enige die goed onderzocht is. Na de scan weten we straks nóg meer, hoop ik, bijvoorbeeld of 'ie uit het oosten of het westen van Groenland of Oost-Canada komt.

"We weten al wel dat de kajak heel oud is, ergens tussen 1500 en 1700, maar niet hoe oud precies. Ook weten we dat er oude technieken zijn gebruikt om hem in elkaar te zetten, want er zit geen spijker of schroef in. Hij is gemaakt van drijfhout, zeehondenhuiden en met baleinen aan elkaar geknoopt."

