Geen extra financiële steun regering baart voetbalclubs grote zorgen: 'Gewoon hulp nodig'

Een gat van 1.500 euro op de begroting of een gasrekening die met 85 procent is gestegen: vrijwel alle Haarlemse voetbalverenigingen zitten met fors gestegen energiekosten. En dan komt vandaag vanuit het kabinet meer slecht nieuws. Extra financiële ondersteuning voor sportclubs in problemen gaat er niet komen. "Er is gewoon hulp nodig."

Voetbalvereniging DSS in Haarlem - Sanne Harmes / NH Nieuws

Recentelijk vielen ze bij voetbalvereniging Alliance'22 op de deurmat: de rekeningen voor gas en elektra. Dat waren geen fijne bedragen. "De stroomrekening is met 130 procent gestegen en de gasrekening met 85 procent", vertelt voorzitter Frank van de Peppel. Tekort van 15.000 euro Bij VV Schoten in Haarlem-Noord is de begroting voor dit lopende seizoen net gemaakt. "We zien door de stijgende energieprijzen behoorlijk rode cijfers. We komen uit op een tekort van 15.000 euro", zegt de voorzitter Charles Ket.

"We hebben de contributie verhoogd" Martijn Egner, voorzitter DSS.

DSS heeft al een rigoureuze maatregel genomen. "Ons vast energiecontract loopt eind dit seizoen af. Dan gaan de problemen ontstaan. Daarop hebben we een voorschot genomen door de contributie met gemiddeld 25 euro per lid te verhogen, maar of dat genoeg gaat zijn, weet ik niet", aldus DSS-voorzitter Martijn Egner. Tekst gaat door onder de foto.

NH/Edward Dekker

Volgens Ket beperken de zorgen zich niet alleen tot deze drie clubs. "Bij ons laatste voorzittersoverleg van Haarlemse voetbalclubs ging het over de gestegen energierekeningen. Ik kan wel zeggen dat, op Geel-Wit na - die hebben tachtig zonnepanelen - alle clubs zich zorgen maken over de rekeningen. Het kan de doodsteek kan zijn voor amateursport."

"Amateurverenigingen zijn de ziel zijn van het Nederlandse volk" Charles Ket, VV Schoten

Er is volgens Ket dan ook 'gewoon hulp nodig' vanuit de gemeente of de regering. "Ik vind het erg kortzichtig van onze sportminister die nu met een vliegtuig richting Qatar aan het vliegen is, roept dat er geen extra geld is voor amateurverenigingen. Terwijl die de ziel zijn van het Nederlandse volk."

Uit de rondvraag van NH Nieuws blijkt dat de kleinere sportverenigingen, die geen eigen accommodatie of kantine hebben, (gym)zalen huren bij de gemeenten of landelijke verenigingen zoals SRO veel minder last hebben van stijgende prijzen. Het gaat vaak om een aantal uur in de week met vaste contracten, waardoor de stijgende prijzen minder invloed hebben op de financiën.

Kosten verlagen Van overal led-verlichting - ook de velden - tot de kachel lager zetten of de temperatuur van het douchewater verlagen: naar eigen zeggen hebben de clubs er al 'alles aan gedaan om de kosten zo veel mogelijk te verlagen.' Aan het verhogen van de contributie willen de voorzitters van Alliance'22 en VV Schoten nog niet denken.

"Het liefst zet je in de winterstop douches uit, maar dat mag dus niet" Frank van de Peppel, voorzitter Alliance'22