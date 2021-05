Sportverenigingen hoeven opnieuw geen huur te betalen over coronamaanden

Veel sportverenigingen houden met moeite hun hoofd boven water. Al eerder werd hierom de huur kwijtgescholden van de maanden maart, april en mei in 2020. Dat doet de gemeente nu dus weer voor de laatste maanden van 2020. "De meeste activiteiten liggen al langere tijd stil door corona. Er zijn geen barinkomsten en evenementen gaan niet door. Maar de vaste lasten, waaronder de huur van de accommodatie, lopen wel gewoon door", aldus sportwethouder Floris Voorink.

Helpen

De gemeente Hilversum maakt net als vorig jaar aanspraak op een landelijke regeling voor sportclubs. Het Rijk heeft dertig miljoen klaar liggen om sportclubs huur terug te betalen. Dat bedrag moet genoeg zijn om alle sportverenigingen die er aanspraak op maken, te helpen. Als dat niet zo is, springt de gemeente Hilversum zelf bij.

Ondanks deze steun hebben veel Hilversumse verenigingen het moeilijk. De wethouder roept iedereen op om zijn of haar club vooral te blijven steunen. "Blijf lid, help als vrijwilliger en blijf, als het even kan, als sponsor de club steunen. De verenigingen zijn ongelofelijk belangrijk voor Hilversum. Laten we er samen voor zorgen dat we hier sportief en gezond doorheen komen."

Sportverenigingen die in aanmerking komen, ontvangen van de gemeente een brief van het kwijtschelden van de huur.