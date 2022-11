Sprankje hoop voor woonwagenbewoners Haarlemmermeer: "Maar eerst zien, dan geloven"

Wethouder Marjolein Steffens is sinds enkele maanden verantwoordelijk voor dit dossier en bevestigt dat er de afgelopen vijf jaar niks is gebeurd: "Het was en is niet eenvoudig om een geschikte locatie te vinden."

Na een onderzoek naar de behoefte van woonwagenbewoners beloofde het college destijds op zoek gaan naar een locatie voor extra standplaatsen: "Maar inmiddels is er vijf jaar verstreken en er is nog geen extra standplaats bijgekomen", aldus de raadsleden in een motie .

"Het is fijn dat de volledige gemeenteraad achter ons staat", vertelt Barry Joren. Al jaren strijdt hij voor de belangen van woonwagenbewoners, en in het bijzonder tegen het tekort aan standplaatsen. Het wantrouwen is veroorzaakt door een loze belofte van het gemeentebestuur in 2017.

Vanwege de loze belofte in 2017 is het wantrouwen richting de gemeente alleen maar groter geworden. Dat blijkt wanneer we Barry Joren om een reactie op de motie vragen: "Mensen zijn nog wantrouwend, eigenlijk zijn we al sinds 1988 bezig met een plek voor onze kinderen. De afgelopen jaren is een hoop gezegd en er is simpelweg weinig gebeurd", vertelt hij.

"Er was altijd wel iemand die mij voor was of meer geld had"

Zo ver is het nog niet voor de 21-jarige Delilah, die nu nog met haar vriend, zus én moeder in een woonwagen woont. De wens om uit huis te gaan is er al sinds haar 16e. "Maar er was altijd wel iemand die mij voor was of meer geld had." Omdat Delilah in verwachting is, hoopt ze binnenkort met haar vriend een eigen woonwagen te betrekken.

De steun vanuit de gemeente komt dan ook net op tijd: "Ik hoop dat het college nu doorpakt."

Wethouder Steffens laat in een reactie weten aan de slag te gaan met het woonwagenbeleid en de vraag om extra standplaatsen: "Ik wil de eerste gesprekken zeer binnenkort voeren, maar ben ervan bewust dat dit een complex vraagstuk is. Er moet wat gebeuren voor de lokale woonwagenbewoners en ik ga mijn uiterste best doen om uitbreiding te realiseren", aldus de wethouder. Ze voegt eraan toe dat ze hier al mee bezig was vóórdat de motie werd aangenomen.