Internationale aandacht voor film van Hicham en Rick: "We gaan op wereldtour"

Een boek, aandacht in The New York Times, een verfilming en straks op wereldtournee: al met al de kroon op het harde werk van de Alkmaarse Hicham (39) en Rick (37) uit Hoorn. Aanstaande zondag gaat hun film Children of Al-Andalus in première in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Een documentaire over het verdwenen rijk Al-Andalus, een plek waar joden, christenen en moslims eeuwenlang vreedzaam samenleefden. "Filmhuizen van over de hele wereld staan nu al in de rij."

Hicham samen met twee nazaten (rechts op de foto)

De twee nuchtere Noord-Hollanders Hicham en Rick zijn nog wat beduusd van alle aandacht voor hun Children of Al-Andalus. Aanstaande zondag wordt de film voor het eerst vertoond in het Koninklijk Theater Tuschinski. Nadat het boek met de gelijknamige titel vorig jaar februari verscheen, een flinke pil van 4 kilo voor op de koffietafel, vonden de heren dat de verhalen een groter publiek verdienden. "Een tijdje terug kregen we de vraag: 'waarom hebben jullie dat boek eigenlijk zo dik gemaakt?'", vertelt Hicham tegen NH Nieuws. "We hopen dat de moraal van dit verhaal met de verfilming meer mensen bereikt. Onder de bevolking in Marokko leeft het gedachtegoed van Al-Andalus nog steeds. Daar kunnen we in deze tijd nog veel van leren." Bekijk hier de filmtrailer van Children of Al-Andalus: Tekst gaat verder

Op het Schiereiland in het Moorse rijk Al-Andalus deelden moslims, joden en christenen tot 1492 een rijke, tolerante en vredelievende cultuur met elkaar. Tot de volkeren met geweld door de nieuwe katholieke machthebbers werden bekeerd of verdreven. Na meer dan 500 jaar houden nazaten dat tolerante gedachtegoed van hun voorouders nog altijd springlevend: een mengelmoes van verschillende religies leeft daar tot op de dag van vandaag vreedzaam samen. 'Verloren paradijs' In 2017 bezochten Rick en Hicham daar tientallen joodse en islamitische nakomelingen van Al-Andalus, dat zij weemoedig 'het verloren paradijs' noemen. Veel moslims en joden brachten na hun verdrijving de sleutels mee van hun achtergelaten huizen in Granada, Sevilla, Córdoba en Toledo, in de hoop ooit weer terug te keren. "In de film staan drie karakters uit het boek centraal. Je krijgt een fractie van deze bijzondere geschiedenis mee. Van de passie en de pijn." De inspirerende boodschap van de film: elkaar respecteren in een multiculturele, vrije samenleving, is een geluid dat wordt omarmd vanuit verschillende hoeken van de wereld. "Deze verhalen laten zien dat we het wiel niet opnieuw met elkaar hoeven uit te vinden. We zoeken de samenwerking op met organisaties en universiteiten, die allemaal erg enthousiast zijn", zegt Hicham. Tekst gaat verder

Rick in gesprek met een nazaat tijdens hun bezoek aan Rabat in Marokko

Eerder werd de filmdocumentaire al enthousiast ontvangen in Marokko en Spanje. Nadat zelfs The New York Times in een artikel naar Children of Al-Andalus verwees, werd die internationale aandacht "alleen maar groter." Het publiek moet daarom op chique met een Black Tie dresscode. Een aantal stoelen zijn namelijk gereserveerd voor geëerde gasten, zoals Europarlementariër Mohammed Chahim, de Amsterdamse wethouder van Kunst en Cultuur Touria Meliani, en vertegenwoordigers van de Spaanse en Marokkaanse ambassade. De wereld rond Filmhuizen en bioscopen uit onder meer Engeland, Frankrijk, Marokko en Jeruzalem hebben zich al aangemeld bij de mannen. "We gaan straks op wereldtour samen met onze partner en coproducent Marmoucha om zoveel mogelijk mensen te inspireren en nader tot elkaar te brengen. Wie weet komt er dan ooit een dag dat we echt allemaal in vrede en respect met elkaar kunnen leven." De première van zondag is besloten, maar Hicham en Rick mikken erop dat de film vanaf januari voor iedereen te zien is op het grote scherm. "We zijn nu in gesprek met het EYE Filmmuseum en Filmhuis Alkmaar", aldus een blije Hicham.