Geliefde Annemieke (42) is overleden, een maand na haar vervroegde huwelijksfeest

Eind vorige maand vierde de 42-jarige Annemieke Timmerman uit Den Helder met haar man Marcel alvast hun 12,5-jarig huwelijksfeest. Ze was ernstig ziek en de twee wilden niet wachten tot de eigenlijke datum in februari. Gisteren overleed Annemieke.

"Het was een ontzettende mooie reis die we de afgelopen vijftien jaar hebben mogen maken", schrijft Marcel Timmerman op Facebook, "en met als hoogtepunt onze lieve Jayden. Jij maakte mij blij en vrolijk en ben je daar zeer dankbaar voor. We gaan je ontzettend missen."

Annemieke en Marcel werden op 30 oktober verrast met een vervroegd feestje vanwege hun koperen bruiloft in februari. Ook de trouwceremonie werd nog even dunnetjes overgedaan, alles om mooie herinneringen te creeëren. De twee genoten met volle teugen. "Jeetje wat een super mooie verrassing. Het was echt met een lach en een traan", zo schreef Marcel vorige maand. Hij gaf tegenover mediapartner Regio Noordkop aan te weten dat Annemieke, die aan kanker leed, niet meer beter zou worden. "Maar ik hoop dat ze nog maanden krijgt."

Dat is haar niet meer gegund. Ze overleed gisteren op 42-jarige leeftijd.