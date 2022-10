Ongeneeslijk zieke Annemieke (41) trouwt weer met haar Marcel: "Om het leven te vieren"

In februari zijn Annemieke en Marcel Timmerman uit Den Helder 12,5 jaar getrouwd. Ze hoopten tegen die tijd een feestje te kunnen vieren, maar nadat artsen Annemieke vertelden dat ze nog maar een paar maanden te leven had wilden ze niet langer wachten. En dus vierden ze de mijlpaal afgelopen weekend al. Inclusief een trouwceremonie.

"Beloven jullie elkaar te blijven liefhebben in alle tijd die er nog komen gaat en daarna?" Na een resoluut 'absoluut' en 'zeker' verklaarde de 'trouwambtenaar' tegenover het paar en de gasten 'vanuit heel mijn hart' dat ze 'voor altijd door de liefde met elkaar verbonden blijven'.

Jayden, de 9-jarige zoon van het stel, gaf Marcel en Annemieke de ringen. De liefdevolle dag had een emotionele reden. Bruid Annemieke (41) weet namelijk dat ze niet lang meer te leven heeft. Ze ging twee jaar geleden met 'vage klachten' naar de dokter. Het bleek foute boel: ze had kanker. Na bestralingen, medicatie en chemotherapie is ze nu uitbehandeld. Het paar wilde toch alvast de koperen bruiloft vieren en dus werd het feest naar voren gehaald.

Verrassing

"Een jaar geleden hadden we gezegd dat het leuk zou zijn om ons 12,5-jarig huwelijk, en dat is pas in februari, te vieren. Ook vanwege ons zoontje, om herinneringen te maken", vertelde Marcel tegen mediapartner Regio Noordkop, die bij de bruiloft was. Maar deze dag kwam als een verrassing voor het bruidspaar. "Mijn dochter heeft in alle stilte het feest geregeld en vanochtend kwam ze met de verrassing dat er allemaal dingen stonden te gebeuren."

"En nu zitten we hier, om het leven eigenlijk te vieren. Het gaat met een lach en een traan. Annemieke is superpositief, en dat blijft ze. Als partner is dat heel mooi. En ik ben blij dat ze dit nu mee mag maken. Ze wordt niet meer beter, maar ik hoop dat ze nog maanden krijgt."