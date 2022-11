Bijenkorfmedewerkers staken op Black Friday: "In 2003 zat ik op 13,36 euro en nu op 14,39 euro"

Vermeulen is vakbondsbestuurder bij de FNV en zal de medewerkers begeleiden tijdens de staking vandaag op Black Fridays en de kleinere stakingen die er de afgelopen weken al eerder waren. Zes keer in totaal, zonder resultaat.

De eisen van de medewerkers die in samenwerking met de FNV tot stand zijn gekomen zijn glashelder: "We willen voor iedereen een loonsverhoging van tien procent." Ook het minimumloon moet omhoog van 10,50 euro naar 14 euro", aldus Vermeulen.

Daarom staat ze vrijdag niet alleen voor zichzelf maar ook voor haar collega's op de Dam. "Ik wil ook opkomen voor mijn collega's, want niet iedereen kan het zich permitteren om te staken. Die kunnen het salaris niet missen of het lidmaatschap van de bond niet betalen."

Medewerkers als Koperdraad namen genoegen met hun salaris vanwege het plezier dat ze in hun werk hebben: "Als ik het niet zo leuk had gehad was ik er niet meer geweest." Haar collega Vera de Gruijl, die ook al 35 jaar in het bedrijf rondloopt, beaamt dat. "Mijn mooiste herinnering aan al die jaren werken is het teamgevoel, dat is te vergelijken met een soort familiegevoel."

Dat dit nu niet het geval is, is goed te zien aan het oude loonstrookje van Anna Koperdraad, die al 36 jaar bij het bedrijf werkt. "In 2003 zat ik op 13,36 euro en nu op 14,39 euro." Dat terwijl de werkdruk, mede door het grote personeelstekort, alsmaar toenam. "Confetti op de vloer, gasten member maken in de app en continu nieuwe uitzendkrachten inwerken, terwijl je weet dat ze niet lang blijven", zegt Koperdraad.

Per 1 januari wil de overheid de lonen in de sector met 10 procent verhogen. "Wij zeggen voer die loonsverhoging bij iedereen door, zodat ervaring ook gaat meetellen in het salaris", aldus Vermeulen.

In een statement laat de De Bijenkorf weten het te betreuren niet tot een cao-akkoord te zijn gekomen. Volgens het warenhuis is inflatie is niet het juiste uitgangspunt voor loononderhandelingen: "De overheid heeft immers maatregelen genomen om de gevolgen van de inflatie voor mensen te verzachten. Het gaat daarom om de daling van de koopkracht. De verwachte daling van de koopkracht bedraagt volgens CBS 6,8 procent voor 2022", aldus een woordvoerder.

Daarom krijgen medewerkers een salarisverhoging van 6 procent in delen. Koperdraad kreeg het eerste deel, 3,5 procent, in oktober. Daardoor steeg haar loon met 50 cent per uur tot 14,39 euro. Pas in mei staat haar het tweede deel te wachten.

Staken loont

Volgens Rosa Kösters, stakingsonderzoeker bij het International Institute of Social History (IISH), is het bijzonder dat Bijenkorfmedewerkers staken. "De laatste grote staking was in 1977 en dat was niet in de winkel maar in het distributiecentrum. "Het gebeurt niet vaak in de sector want in winkels heerst niet echt een vakbondstraditie. "Waarom nu wel? "De enorme inflatie, grote personeelstekorten en mensen zien dat staken iets oplevert, dat zijn ingrediënten die aanzetten tot staken", aldus Kösters.

Kösters doelt op de stakingen bij de NS in september. "Die NS-staking heeft zoveel aandacht gekregen en heel veel opgeleverd mer dan 9 procent loonsverhoging. We weten uit onderzoek dat het helpt als er op andere plekken ook gestaakt wordt, dat noemen we een stakingsgolf."

De Gruijls man werkt bij de NS, ook hij staakte in september. "Bij de NS is denk ik 98 procent lid van de bond, alles was heel snel geregeld. Het hele land had er last van. Daarom denk ik dat Black Friday een goede dag is om serieus over te komen. Dat we echt menens zijn."

Zo'n 200 medewerkers van De Bijenkorf hebben zich ingeschreven voor de staking van vandaag.