Talentjes Jong Holland blikken vooruit op Nederland-Ecuador: "Moet echt veel beter"

Na een toch wel moeizame overwinning op Senegal speelt het Nederlands elftal vanmiddag de tweede wedstrijd op het WK tegen Ecuador. Gaat Oranje winnen en wie gaat de doelpunten maken? Met de voetballertjes van CSV Jong Holland uit Alkmaar kijken we terug én blikken we vooruit.

Eerst nog even terug naar de vorige wedstrijd. Sil voorspelde al dat de wedstrijd tegen Senegal waarschijnlijk de moeilijkste wedstrijd zou worden in de poule en dat was het ook. "Ze hebben ook wel geluk gehad dat Mané niet meedeed omdat hij geblesseerd was. Hij is wel echt de sterspeler bij Senegal."

Ook Willem zat wel wat zenuwachtig op de bank naar de wedstrijd te kijken. Het duurde volgens hem namelijk wel erg lang voordat er gescoord werd. "Ze hadden al in de eerste helft een doelpunt kunnen maken. Ze waren erg slordig, dat moet echt veel beter." Ook Josef is kritisch: "Ik ben nog niet tevreden."

Wilde gok

En dan de wedstrijd vanmiddag tegen Ecuador, de jonge voetbalanalisten verwachten dat de mannen van Louis van Gaal wel gaan winnen. "Ik denk dat het 3-0 wordt", vertelt Mylan. "Gakpo, Depay en Klaassen gaan scoren." In welk werelddeel Ecuador ligt, is dan weer een wat moeilijkere vraag. "Als ik moet gokken denk ik Australië, maar dat is een wilde gok", aldus Noah.