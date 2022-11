De Peiling: kunst met blote borsten moet kunnen in het stadhuis

De blote borsten van een aantal vrouwen uit de Beemster zijn niet welkom in het stadhuis in Purmerend. Kunstenaar Jeroen Hermkens maakte een serie litho's van deze krachtige vrouwen. En ja, hun borsten zijn ontbloot. Na klachten van stadhuis bezoekers wordt de kunst nu verwijderd. Is dit doorgeslagen, overgevoelige preutsheid of horen blote borsten niet in de openbare ruimte?

Bij de ingang van het stadhuis staat een meneer voor drie van de werken te kijken. Hij las het bericht vanochtend bij NH Nieuws en besloot zelf even te komen kijken, nu het nog kan. "Dit moet toch kunnen?", vraagt hij retorisch. "We zijn toch niet in Iran? Het zijn mooie borsten hoor."

Ook een mevrouw die verderop in de kantine zit te eten vindt dat de werken gewoon moeten kunnen blijven hangen. "Ik stoor me er niet aan."

Kunstenaar verbijsterd

Hermkens zette veertien vrouwen uit de Beemster op het doek, waarin het pure van de Beemster en de natuurlijke schoonheid van de vrouw centraal staat. Via de opdrachtgever uit de Beemster vernam hij dat zijn schilderijen niet meer welkom zijn. "Het is verbijsterend", vertelt de kunstenaar op NH Radio. "Alle vrijheden waar we voor gevochten hebben, zijn we kwijt."

'Dan haal ik alles weg!'

Tussen de kunstenaar en de gemeente is verder geen contact geweest. Hermkens kan zichzelf niet voorstellen dat er klachten zijn binnengekomen. Morgen gaat de kunstenaar zelf de schilderijen ophalen in het stadhuis. "En dan komt er een soort zedenpolitie uit Purmerend bepalen wat er wel en niet mag." Het plan was een deel van de schilderijen weg te halen, "maar toen ik heb gelijk gezegd: 'dan haal ik alles weg!'"

Naar aanleiding van dit verhaal, stelt Peter Zwart van GroenLinks vragen aan het college van burgemeester en wethouders, meldt RTV Purmerend.

Hoe denk jij hierover? Is dit doorgeslagen preutsheid of horen blote borsten niet in het stadhuis?