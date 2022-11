Wanhopige Huizers worden al twaalf jaar gek van overlastgevende buurman, maar niemand grijpt in

Bewoners van een appartementencomplex in Huizen zijn de wanhoop nabij: één van hun buren zorgt al twaalf jaar voor overlast. De volgens hen 'zwaar drugsverslaafde' buurman mag ondanks al zijn fratsen steeds terugkeren in zijn woning. Het gevoel van onrust en onveiligheid groeit. De woningcorporatie grijpt maar niet in, waardoor de bewoners nu hun hoop hebben gevestigd op burgemeester Niek Meijer.

In de afgelopen jaren zou hij al drie keer zijn eigen voordeur hebben ingetrapt, omdat hij zijn sleutels was vergeten. Hij zou onder invloed al eens zijn hele woning kort en klein hebben geslagen en met een fles meerdere ramen hebben gesloopt van het complex. "Het is ook voorgekomen dat hij drugs liet vallen op de vloer van de galerij. Er wonen hier ook kinderen", is een ander voorbeeld.

De buren ervaren de man als een continue bron van overlast en gevaar. Vaak is er 's nachts geluidsoverlast. Er wordt dan onder meer keihard getimmerd in zijn woning. Maar het gaat nog veel verder dan dit. Zo zou de man ook nog stelen, dealen, inbreken en vernielingen aanbrengen in het appartementencomplex.

Woningcorporatie De Alliantie heeft begin 2021 het complex overgenomen van Mooiland, maar het 'vuistdikke' dossier over de man is dan weer niet overgedragen, zo blijkt. De nieuwe verhuurder was niet op de hoogte van de overlastgevende bewoner en heeft tegen de buren gezegd dat zij een nieuw dossier moeten gaan opbouwen.

"Hij zit met regelmaat last en soms daarna in een afkickkliniek. Dan komt hij weer vrij en mag keer op keer terug naar zijn appartement, waar hij steeds sneller weer afglijdt en alles weer van voren af aan begint. Dit gaat al meer dan twaalf jaar zo", melden de bewoners in de brief aan burgemeester Meijer.

Een aantal keer is de Huizer opgepakt, mede omdat hij andere bewoners heeft bedreigd. Zo is te lezen in de brief. Maar telkens kan hij tot ontsteltenis van zijn buren ongestraft terugkeren in zijn woning.

De Huizer sociaaldemocraten constateren dat het probleem weer groter wordt. Het aantal mensen met verward gedrag weer stijgt, zo geven zij aan."Nabellen leert dat de politie vaak op dezelfde adressen aanrijdt en daar eigenlijk niet op is ingesteld. Ook de woningbouwcorporatie ziet een toename. Zij geeft bovendien aan dat maatregelen nemen veel tijd kost. Dit heeft vaak zijn weerslag op de omwonenden. Het zorgt voor onrust en een onveilig gevoel. In een aantal gevallen tast dat het woonplezier aan. Daar is de klachtenbrief van deze bewoners een voorbeeld van. Voor omwonenden duurt een aanpak, lees dossieropbouw, vaak lang waardoor niet alle overlast meer wordt gemeld, geeft de woningbouwcorporatie bij ons aan. ", aldus de PvdA.

De geanonimiseerde brief van de bewoners is voor de Partij van de Arbeid (PvdA) aanleiding om het probleem van verwarde mensen aan te kaarten in de Huizer politiek. Komende dinsdag komt dit onderwerp aan bod tijdens de commissie Sociaal Domein. De sociaaldemocraten willen onder meer weten wat de gemeente kan doen om de situatie beheersbaar te houden of te krijgen in situaties met inwoners die verward gedrag vertonen.

De boodschap om qua meldingen weer opnieuw te beginnen was al frustrerend voor de huurders, maar vervolgens is er bij De Alliantie geen doorkomen aan. Hun klachten komen niet door of worden slecht verwerkt. "Wij worden telefonisch niet te woord gestaan. Als we het klantencontactcentrum bellen, kunnen we nooit met de persoon die onze klachten hoort af te handelen doorverbonden worden. We worden niet teruggebeld en onze mails worden niet beantwoord", is hun ervaring.

Recht op leuk wonen

Als er niets gebeurt, dan is in de ogen van de bewoners wachten op die keer dat het echt uit de hand loopt. Zij willen dat voor zijn en vragen nu aan de burgemeester wat de gemeente voor hen kan doen? "Waarom hebben wij als bewoners geen recht op leuk en veilig wonen? Deze bewoner verpest het woongenot voor alle andere bewoners", is hun boodschap aan Meijer.