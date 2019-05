Aantal meldingen verwarde personen in Huizen meer dan verdubbeld

HUIZEN - Het aantal meldingen over personen met verward gedrag in Huizen is fors toegenomen. Vorig jaar waren er in het eerste kwartaal nog 31 meldingen, maar in het eerste kwartaal van 2019 is dit gestegen naar 64 meldingen. Dat blijkt uit politiecijfers. Burgemeester Sicko Heldoorn is verrast en heeft de politie om uitleg gevraagd.

De burgemeester laat weten dat de gemeente, in samenwerking met de politie en hulpverlening goed zicht hebben op verwarde mensen die problemen veroorzaken in Huizen. Hij is daarom ook verrast door dit hoge cijfer. "Dit roept vragen op. Toch kan zo'n cijfer heel vertekenend zijn", legt de burgemeester uit.

Lees ook: Meer incidenten met verwarde personen gemeld, maar trend lijkt gekeerd

"In een vorige gemeente waar ik burgemeester was had ik drie jaar de twijfelachtige eer om de gemeente te zijn met de meeste meldingen van verwarde personen in heel Nederland. Achteraf bleek dat het om één vrouw ging."

De cijfers geven namelijk het aantal meldingen weer, maar zeggen niets over het aantal verwarde

personen. Er kunnen meerdere meldingen betrekking hebben op een en dezelfde persoon. In de regio is er ook een toename zichtbaar (34 procent), maar deze is beduidend minder groot dan die in Huizen.

Criminaliteit totaal

Verder laten de cijfers zien dat het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Huizen met 10 procent is gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2018. De cijfers uit Huizen zijn daarmee positiever dan die uit de regio. Vooral het aantal woninginbraken valt positief op met een daling van 37 procent. Daarnaast zijn het aantal vernielingen (27 procent) en het aantal meldingen van jongerenoverlast (13 procent) gedaald. Dat terwijl het aantal meldingen in Midden-Nederland juist zijn toegenomen met 38 procent.

Lees ook: Meer incidenten met verwarde personen: Noord-Holland koploper

Het totaal aantal geweldsmisdrijven in de eerste helft van 2019 ten opzichte van dezelfde periode in 2018 is met 13 procent gestegen. In de regio is er ook een kleine stijging van 8 procent. Het aantal bedreigingen en mishandelingen is toegenomen en er hebben zicht geen straatroven en overvallen voorgedaan.