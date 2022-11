Ilpendammer Boelie Vis weet niet wat hem overkomt na winnen Emmy Award

Hij is er nog wat beduusd van: Boelie Vis is een International Emmy Awardwinnaar. De Ilpendammer maakte de muziek en deed de montage van de kinderserie KABAM! , die gisteravond in de prijzen viel in de categorie 'Best Kids: Live Action Series!'. Om het nog specialer te maken speelde zijn zoon Boris in één van de hoofdrollen. "Het is supervet. Het is toch de grootste tv-prijs", vertelt hij vanuit New York.

In de kleuterdramaserie gaat het over de angsten van kinderen. Elke aflevering duurt acht minuten waarin een andere angst aan bod komt. Zoon Boris speelde een jongen die bang was voor de kapper. De reeks maakt ook deel uit van een educatiepakket voor basisscholen.

"Ik kwam via de regisseur in contact met Boelie Vis, omdat zijn zoon was gecast", vertelt filmproducent Marc Bary van het winnende IJswater Films. "Hij was in eerste instantie de editor, hij zou eigenlijk alleen de boel monteren. Maar hij is ook een begenadigd componist. Een unieke combinatie. Toen kwam het al snel ter sprake. Hij zei: 'Ik wil ook wel de muziek maken.' En dat ging heel goed, die combinatie werkt."

Prijsuitreiking op z'n Amerikaans

De uitreiking ervaarde Boelie als iets magisch. Zoiets had hij nog nooit meegemaakt, vertelt hij bij Spitstijd op NH Radio. "Het gala was heel chique, op z'n Amerikaans, groots. Dan heb je de rode loper maar indoor, gewoon op de eerste verdieping. Je staat eerst een uur in de rij en dan mag je twee minuten over de rode loper lopen."

Hij vervolgt: "Tijdens het eten komen er allemaal figuren uit de tv-wereld en die reiken om de beurt een prijs uit. Dan is het heel spannend wanneer je aan de beurt bent. We wonnen en dus mochten we allemaal het podium op. Er komt allemaal pers op je af daarna, iedereen feliciteert je."

Boelie lacht: "Het is één grote poppenkast, dat realiseer ik me ook wel. Maar het is ook wel iets wat je gemaakt hebt wat wordt gewaardeerd, dat is wel heel tof."