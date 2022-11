Amsterdamse filmproducent wint Emmy Award met kinderserie KABAM!

Filmproducent IJswater Films uit Amsterdam heeft gisteravond een International Emmy Award gewonnen in de categorie Best Kids: Live Action Series!. De prijs werd uitgereikt in New York. Bij de International Emmy Award gaat het om de beste tv-programma's van buiten de Verenigde Staten. KABAM! was de enige Nederlandse inzending.

In de kleuterdramaserie gaat het over de angsten van kinderen. Elke aflevering duurt acht minuten waarin een andere angst aan bod komt. De reeks maakt ook deel uit van een educatiepakket voor basisscholen.

Ilpendammer Boelie Vis was verantwoordelijk voor de montage en schreef de muziek voor de serie. Zijn zoon Boris speelt één van de hoofdrollen. Regisseur Elisabeth Hesemans reageerde euforisch op het podium nadat bekend was gemaakt dat ze de Emmy hadden gewonnen. "Mijn hak is afgebroken! Maar dat doet er niet toe, we hebben een Emmy!"

De jury van het festival oordeelde dat de makers gevoel hadden voor 'de kleine maatschappelijke thema's die spelen in het leven van kinderen die net aan de basisschool beginnen', meldt de NOS. De serie is hier terug te zien.