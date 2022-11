Slachtoffers van ongeluk Oudesluis komen uit Polen, bloemen op plek ongeluk

De twee mensen die gisteren omkwamen bij het ongeluk in Oudesluis komen uit Polen. Het gaat om een vrouw van 66 jaar en een man van 18 jaar. Ook de andere twee inzittenden van de auto die te water raakte, komen daarvandaan. Beiden raakten gewond: een 57-jarige vrouw was zwaargewond, een 51-jarige vrouw lichtgewond.

Op de plek van het ongeluk zijn zonnebloemen neergelegd en kaarsen neergezet.

Het ongeluk gebeurde gisterochtend rond 6.40 uur op de kruising van de Keinsmerweg met de Grote Sloot. Het was toen donker en mistig. De auto van het viertal botste op een andere auto en belandde daarna in het water. De andere auto bleef nog wel op de brug hangen; de bestuurder daarvan, een 41-jarige man uit Anna Paulowna, raakte niet gewond.

Zelf op de kant

Een van de gewonden kon zelf op de kant komen en wees omstanders erop dat er meer mensen nog in de auto zaten. "There are three people inside", zo vertelde ze aan iemand die het ongeluk zag gebeuren, schrijft het Noordhollands Dagblad. Een vrachtwagenchauffeur met kraan die toevallig voorbijreed, heeft de auto van de slachtoffers uit het water getakeld.

Ondanks reanimatie hebben twee van deze drie zwaargewonden het niet gered.