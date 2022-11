Twee slachtoffers overleden na ongeluk Oudesluis, derde zwaargewond

Het ongeluk tussen Schagerbrug en Oudesluis heeft twee mensen het leven gekost. Een derde persoon ligt zwaargewond in het ziekenhuis, een vierde is lichtgewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend vroeg op de hoek van de Keinsmerweg met de Grote Sloot. Daar belandde de auto van de slachtoffers - nadat die tegen een andere auto was gebotst - in het water.

De twee slachtoffers werden nog gereanimeerd, maar zijn in het ziekenhuis alsnog overleden. Zij zaten met nog twee anderen in de auto die in het water belandde. De bestuurder van de andere auto raakte niet gewond.

De auto die in het water terecht kwam, was een huurauto. Over de inzittenden is nog niet meer bekend dan wat nu is gedeeld. De politie wil wel kwijt dat ze uit het buitenland komen.

Licht

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. Of de mist mogelijk een rol heeft gespeeld, kan de politie niet bevestigen. "We hebben nog nul informatie over de toedracht."

Iemand die mogelijk meer weet, is een automobilist die de inzittenden kort voor het ongeluk sprak. Bij de rotonde bij het crematorium in Schagen zette hij de auto van de slachtoffers aan de kant, en wees ze erop dat ze hun licht niet aan hadden. Die deden ze aan en ze zijn verder gereden. De politie roept deze getuige op contact op te nemen met de politie.