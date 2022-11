Bronzen beeld van sokkel gezaagd en gestolen bij zwembad Heersdiep: "Wat is dat nou?"

Het kunstwerk "Ontworsteling aan het water" bij zwembad Heersdiep in Den Helder is gestolen. Het beeld van kunstenaar Jan Dokter (1944-2002) stond sinds 2014 bij het aquacentrum. Afgelopen weekend - vermoedelijk in de nacht van zondag op maandag - is het beeld van zijn sokkel gezaagd en meegenomen.

Het beeld 'Ontworsteling aan het water' is van zijn sokkel gezaagd en meegenomen - Aquacentrum Den Helder

"Wat is dat nou?", was de eerste reactie van bedrijfsmanager Age de Jong van het zwembad. "Het was het eerste wat ik te horen kreeg toen ik aan kwam lopen vanmorgen. Ik heb het meteen gemeld bij de gemeente Den Helder. Die is juridisch eigenaar van het beeld." De Jong vermoedt dat het de dieven gaat om het brons. "Maar geen idee wat de prijs van brons nu is." Het bronzen beeld met de naam Ontworsteling aan het water is uit 1972 en laat twee personages zien die zich vasthouden aan een anker. Voorheen stond het beeld bij het winkelcentrum in de Schooten. Op dat moment droeg het nog de naam Vrede en Vrijheid. In 2010 werd het winkelcentrum verbouwd en werd het kunstwerk in de gemeentelijke opslag gezet, waarna het in december 2014 bij het nieuwe zwembad werd herplaatst.

Restant van het beeld 'Ontworsteling aan het water' bij het aquacentrum in Den Helder - Aquacentrum Den Helder

Tips? Age de Jong van het zwembad heeft de lokale ijzerhandel al gebeld om uit te kijken naar het beeld. "Misschien wordt het daar wel aangeboden. Wie weet?" Van de dader(s) ontbreekt in ieder geval nog elk spoor. Camerabeelden van het zwembad moeten uitwijzen of er iets te zien is van mogelijke daders. Wethouder van cultuur Fotigui Camara is geschrokken van de verdwijning: "We hechten veel waarde aan dit beeld. Dat het nu weg is, is ongelooflijk jammer." De gemeente Den Helder heeft het beeld aangemeld bij het landelijke netwerk van de metaal recycling federatie. Wie tips heeft over de verdwijning, kan contact opnemen met het zwembad, de gemeente of de politie.