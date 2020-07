Beeldenstorm regio Haarlem houdt aan: vierde bronzen kunstwerk gestolen

HAARLEM - Opnieuw is er in Haarlem een bronzen kunstwerk gestolen. Ditmaal viel het het werk 'Samen op weg' van Guusje Hamelynck ten prooi aan vermoedelijk bronsdieven.

Het beeld werd in de nacht van zaterdag op zondag gestolen uit het hofje Codde en van Beresteyn, een plek die 's nachts niet vrij toegankelijk is.

De dieven hebben de vijf losse beelden met geweld van hun sokkel gerukt, zo schrijft het Haarlems Weekblad.

Vierde keer

Het is al de vierde keer dat er in Haarlem en omstreken een bronzen beeld is gestolen. In de nacht van woensdag 15 juli werden 'De Meermin van Haarlem' van Eric Coolen en Michaëla Bijlsma, 'La Doña Quichotta de la Mancha' van Marlène Sjerps in Zandvoort en 'De Vogelaar' van de hand van John Verhagen van hun sokkel gerukt.