Komst elektrische bussen naar 't Gooi wil niet vlotten: pas helft dieselbussen vervangen

De overstap van dieselbussen naar elektrische bussen in 't Gooi verloopt allesbehalve op rolletjes: er is weer vertraging. Nog maar de helft van de vervuilende dieselbussen is vervangen door elektrische exemplaren. Die vertraging wordt volgens vervoersbedrijf Transdev onder andere veroorzaakt door problemen in de productie van onderdelen voor de bussen.

Transdev

Transdev, het moederbedrijf van busvervoerder Connexxion, is ruim een jaar na de beoogde overstap van dieselbussen naar elektrisch nog altijd bezig om de vloot compleet om te ruilen. Twee jaar geleden maakte de provincie de plannen bekend: per vorig jaar zomer zou het openbaar busvervoer in 't Gooi elektrisch zijn. Hoewel de eerste nieuwe milieuvriendelijke bus destijds alvast werd gepresenteerd, werd de planning daarna onder meer door het coronavirus in de war geschopt. Rekbaar begrip "Door corona is de investering nu onmogelijk", vertelde een woordvoerder van het vervoersbedrijf destijds. De overstap werd verplaatst naar afgelopen zomer. Overigens met een slag om de arm: de zomer werd gelijk al 'een rekbaar begrip' genoemd.

De planning blijkt ook deze keer te enthousiast. Volgens Rick de Vries, woordvoerder van Transdev, rijdt inmiddels ongeveer de helft van circa dertig bussen in 't Gooi elektrisch. De andere helft stapt in het eerste kwartaal van volgend jaar over. "Het probleem is onder andere het wereldwijde chiptekort en de productie van onderdelen. Deze kunnen niet tijdig worden geleverd, waardoor de bussen niet kunnen worden afgebouwd", aldus de woordvoerder. Veilige vooruitzichten Wel belooft Transdev straks niet alleen een 'schonere', maar ook een veiligere reis voor busreizigers in 't Gooi. Weg zijn de angstige ogenblikken dat je weg moest duiken voor buitenspiegels van bussen die aankomen bij een bushalte. "Chauffeurs hebben in de nieuwe elektrische bussen geen buitenspiegels meer maar camera's, waardoor ze veel beter zien wat er om de bus heen gebeurt", vertelt De Vries. Dit zorgt er volgens hem ook voor dat een groot deel van de dode hoek verdwijnt. "Buschauffeurs in de regio's Schiphol, Amstelveen en Haarlemmermeer werken er al mee en zijn ontzettend enthousiast."