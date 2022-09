Taakstraf en rijontzegging voor buschauffeur die 12-jarige fietser aanreed in Berkhout

Op 10 maart 2020 haalde de buschauffeur drie fietsende scholieren in op een krap stuk aan het Westeinde in Berkhout. De beugel van de rechter buitenspiegel raakte toen de buitenste fietser, waarna ze viel en werd overreden door het achterwiel van de bus.

Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond en moest gereanimeerd worden. Ruim twee jaar verder is ze nog steeds aan het herstellen van haar verwondingen.

Volgens de rechtbank in Alkmaar is er meer aan de hand dan 'alleen een inschattingsfout' van de verdachte: "Ondanks zijn ruime ervaring heeft hij de verkeerssituatie op dat moment volledig verkeerd beoordeeld. Bij inhalen moet men extra alert en voorzichtig zijn, zeker wanneer het gaat om het inhalen door een bus van een groep van schoolgaande kinderen waarvan het fietsgedrag onvoorspelbaar is."

Onvoldoende ruimte

Door daar zonder zijn snelheid aan de situatie aan te passen toch in te halen, heeft de chauffeur volgens de rechtbank het ongeluk veroorzaakt. Hierdoor heeft het slachtoffer 'ernstig en mogelijk onherstelbaar letsel opgelopen'. "Zowel voor het slachtoffer als haar familie, die weken in onzekerheid heeft geleefd over haar medische situatie, heeft de gebeurtenis diep ingegrepen in hun leven’’, aldus de rechter.