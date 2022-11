Niet douchen en vriezers uit: sportclubs in zwaar weer door stijgende energierekening

Het verwarmen van de kantines, douchen in de kleedkamers en verlichten van de sporthallen drukken door de stijgende energiekosten steeds zwaarder op de begroting van West-Friese sportclubs. Sommige clubs moeten de broekriem aanhalen, terwijl andere druk bezig zijn met verduurzamen. "Het is een race tegen de klok."

Ados / Facebook

Korfbalvereniging Ados uit Hoorn heeft last van de gestegen energieprijzen. Om de kosten iets te drukken, wordt er gepraat over maatregelen. Zo heeft het bestuur onlangs besloten dat leden niet meer mogen douchen. Dit gaat na het weekend al in. "Een ingrijpende beslissing, dat vinden wij ook", verklaart voorzitter Pascal Kraijer. "Na het sporten willen leden even rustig uitzweten, douchen en een biertje drinken, maar dat valt nu mogelijk weg. Het sociale aspect krijgt een tikje, maar het is anders gewoon niet te doen. Afgelopen jaar hebben we onze contributie al met 5 procent verhoogd. Toch zet dat geen zoden aan de dijk." Een andere maatregel die het bestuur gaat doorvoeren, is het afschalen van de koelkasten en vriezers. "Omdat alle kleine beetjes helpen, worden die uitgezet. Dat betekent wel dat er minder aanbod is dan wat onze leden, bezoekers en ouders van ons gewend zijn." Ook de zaalverlichting gaat na het opruimen meteen uit. "Kopje onder gaan we nog niet, maar het is jammer dat de overheid hier nog niet op is ingehaakt", zegt een balende Kraijer, doelend op de enquête van de stichting Register van Verenigingsbestuurders (RVVB). Hieruit komt onder meer naar voren dat door de hoge energierekeningen honderden sportclubs moeite hebben om de begroting sluitend te krijgen. De RVVB dringt er dan ook op aan om maatregelen te nemen, en bijvoorbeeld een noodfonds op te zetten. Volgende week worden deze voorstellen besproken tijdens het debat over de sportbegroting van het kabinet. Onlangs liet minister Helder van Sport nog weten die zorgen te delen. Race tegen de klok Ook bij tafeltennisvereniging Disnierats in Hoorn staat het water inmiddels aan de lippen. Hoewel ze druk bezig zijn met offertes aanvragen, zal verduurzaming van het gebouw nog wel even op zich laten wachten. "We hopen tegen het einde van het jaar het plan rond te hebben", hoopt voorzitter Rob Schram die al 40 jaar tafeltennist bij de Disnierats. "Maar materiaaltekorten, te weinig personeel en lange wachtlijsten zorgen voor vertraging en uitstel. Tot die tijd hebben we een gigantisch probleem. Het is een race tegen de klok." Het veroorzaakt grote kopzorgen bij het bestuur. Schram: "Onze energiekosten zijn verdriedubbeld. En dat is een groot probleem voor een vereniging met maar 110 leden. In het verleden betaalden we 10.000 euro in een jaar. Nu is dat zo'n 30.000 euro. Een flink gat: als we dit nog een jaar lang moeten betalen, gaan we failliet. Onze reserves raken op. Sport en beweging stimuleren onder ouderen wordt hiermee bijna onmogelijk gemaakt." Tekst gaat door onder het infoblok.

Verduurzaming als oplossing? Verduurzamen kan één van de oplossingen zijn. Zo ook bij R.K. EDO uit De Goorn, die ruim 400 leden telt. "Ook wij ontkomen er niet aan en hebben er last van", zegt voorzitter Max van der Gulik. Volgens hem zijn de energiekosten het afgelopen seizoen verviervoudigd. "Maar we hebben veel financiële ruimte om met verduurzaming bezig te zijn. Sinds kort hebben we een warmtepomp op de voetbalclub, die is eind oktober geplaatst. Hiermee kunnen we het hele gebouw zonder gas verwarmen, en dat is zeker in deze tijden geen overbodige luxe." Ook het dak van de tribune ligt vol met zonnepanelen. Stap je binnen bij voetbalvereniging Hauwert'65 uit Hauwert, dan zitten de leden er nog warmpjes bij. Dankzij 30 zonnepanelen, een maairobot en een vaste energiecontract waar ze zich aan kunnen vastklampen, rijzen de energieprijzen nog niet de pan uit. Hoewel over een jaar het vaste energiecontract afloopt, ziet voorzitter Eelco Groen voorlopig geen problemen. "We zijn een kleine vereniging, dus er wordt ook niet veel gedoucht. En doordeweeks gaat de verwarming niet aan. Alleen op zondag zijn we echt open."

Hoe de hogere kostenpost in de tussentijd opgevangen gaat worden, weet Schram van tafeltennisvereniging Disnierats nog niet. Een verhoging van de contributie zorgt voor gemengde gevoelens. "De contributie gaan we vanaf volgend jaar wel iets verhogen, maar in kleine stapjes. Niet alle leden hebben veel geld te besteden, die willen we niet kwijtraken. We zitten in een spagaat. Iedereen heeft het financieel al zwaar door de gestegen inflatie." In Venhuizen wordt er getennist bij De Drieban. Ook hier zorgde het plaatsen van zonnepanelen voor het nodige effect. "Maar als we puur nu naar de gasprijzen kijken, dan is het een ander verhaal", aldus voorzitter Dennis Koomen. "De gasrekening is van 200 naar 900 euro gegaan. Het is zorgelijk."