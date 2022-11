Monopoly in de polder: Haarlemmermeer wil hotel kopen voor opvang vluchtelingen en jongeren

De gemeente Haarlemmermeer wil het voormalig Crowne Plaza-hotel aan de Hoofddorpse Planeetbaan kopen om daar voor langere tijd asielzoekers, statushouders, jongeren en studenten te huisvesten. Het voorlopige koopcontract is getekend, en als ook de gemeenteraad akkoord gaat, kan het pand worden omgebouwd.

Voormalig Crowne Plaza-hotel Hoofddorp - Google Streetview

Dat blijkt uit de raadsbrief die het college zojuist heeft vrijgegeven, en wordt bevestigd door een woordvoerder. Het pand telt 242 kamers en is sinds 2020 niet meer in gebruik als hotel. In dat jaar werd eigenaar Tidal Operations failliet verklaard, mede ingeleid door de coronacrisis en de terugval in toerisme en zakelijke reizen als gevolg daarvan.

Met de koop van het hotel wil de gemeente een bijdrage leveren aan het verlichten van de vluchtelingencrisis. Door een gebrek aan beschikbare woningen, blijven veel statushouders in asielzoekerscentra wonen, en kunnen asielzoekers die zich bijvoorbeeld in Ter Apel hebben aangemeld niet doorstromen naar die asielzoekerscentra. De gemeente heeft met het COA afgesproken dat die organisatie in ieder geval tot 2027 de vleugels of verdiepingen met asielzoekers beheert. "Daarna zien we verder", aldus de woordvoerder. De gemeente verzorgt zelf de huisvesting van andere doelgroepen.

Ook op andere plekken in Haarlemmermeer worden vluchtelingen opgevangen, bijvoorbeeld in het Van der Valk-hotel langs de A4. Enkele honderden vluchtelingen verblijven hier sinds afgelopen zomer. In augustus moesten de asielzoekers even plaatsmaken voor congresgangers, en twee weken geleden gingen tientallen asielzoekers in hongerstaking uit onvrede over de gang van zaken rond hun asielprocedure.

Zo moet Haarlemmermeer net als alle andere gemeenten ieder jaar al statushouders huisvesten, waarvoor het hotel kan worden gebruikt. En omdat veel jongeren en studenten door de hoge huizenprijzen en kamernood nog altijd geen betaalbare zelfstandige woonruimte kunnen vinden, hoopt de gemeente ook daar de druk te verlichten. Het pand valt niet alleen vanwege de ligging - op vijf minuten lopen van station Hoofddorp - in de smaak bij de gemeente. De kamers zijn ook relatief eenvoudig om te bouwen tot zelfstandige woonruimtes. In veel kamers zullen nog wel keukens moeten worden aangebracht. Recht van eerste koop Hoe diep de gemeente in de buidel tast voor het hotel is niet bekendgemaakt. Wel benadrukt Haarlemmermeer dat ze het recht van eerste koop had, en daar gebruik van heeft gemaakt. Dat recht heeft de gemeente ook voor andere te koop staande gebouwen én stukken grond in het Stationsgebied, waaronder het Stationskwartier en Graan voor Visch Zuid. "Omdat we dit gebied willen ontwikkelen met 15.000 woningen", licht de woordvoerder de wens van de gemeente om op de voorste rij te zitten als er grond op onroerend goed wordt aangeboden toe.