Asielzoekers in hotel langs A4 beëindigen hongerstaking na toezeggingen COA

Tientallen asielzoekers die worden opgevangen in het Van der Valk-hotel langs de A4 in Hoofddorp zijn van gisteravond tot vanmiddag in hongerstaking geweest. Daarmee uitten ze hun zorgen over de onduidelijkheid en onzekerheid rond hun asielprocedure.

Dat bevestigt woordvoerder Bob van 't Klooster van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers aan NH Nieuws naar aanleiding van een anonieme tip. "Dit is een duidelijke noodkreet."

Behalve de onduidelijkheid en onzekerheid rond hun procedure was ook het gebrek aan activiteiten voor kinderen - waaronder onderwijs - reden voor de vluchtelingen om in hongerstaking te gaan.

Gezinnen

Het Van der Valk-hotel langs de A4 - dat officieel Hotel Schiphol A4 heet - telt 475 bedden en biedt sinds afgelopen zomer onderdak aan enkele honderden asielzoekers voor wie in Ter Apel geen plek is. De asielzoekers - volgens het COA voornamelijk gezinnen - wachten in het hotel hun asielprocedure af.

De laatste asielzoekers hebben hun hongerstaking vanmiddag rond 14.30 uur beëindigd. Dat gebeurde nadat was toegezegd dat 'er op korte termijn een voorlichtingsbijeenkomst over het traject wordt gegeven, wat meer duidelijkheid moet bieden'. "Het is een taak van de IND om dat te organiseren", aldus de woordvoerder.

Volgens Van 't Klooster heeft de frustratie onder de asielzoekers onder andere te maken met 'verschillen tussen groepen vluchtelingen' die zij opmerken. Of die opmerking specifiek betrekking heeft op de groep Oekraïners die in het hotel werkt, kan de COA-woordvoerder niet bevestigen.

Eind juli werd bekend dat de in het hotel opgevangen asielzoekers tijdelijk plaats moesten maken voor congresgangers. Hoewel hoteleigenaar Bill van der Valk met de opvang van de vluchtelingen een bijdrage levert aan het verlichten van de asielcrisis, had hij ook enkele congressen in de agenda staan. Begin augustus waren de vluchtelingen weer welkom in het hotel.

Statushouders

Het Van der Valk-hotel langs de A4 is niet het enige hotel van de keten waar nieuwkomers worden opgevangen. Dat gebeurt ook in tientallen andere hotels van de keten, verspreid over heel Nederland.

Zo werd begin september bekend dat het (veel kleinere) Van der Valk-hotel in Purmerend voor een jaar onderdak biedt aan statushouders, die door het woningtekort niet of nauwelijks kunnen doorstromen.