Amstelveen onderzoekt tribunes na ongeluk met scholieren, maar gaat zelf niet kijken

De gemeente Amstelveen weet na het onderzoek naar de staat van tribunes bij sportverenigingen nog steeds niet of het publiek hier veilig gebruik van kan maken. Aanleiding voor het onderzoek was het in elkaar storten van een tribune op het terrein van honk- en softbalvereniging De Vliegende Hollanders (DVH) waarbij zes gymmende leerlingen van het Keizer Karel College gewond raakten.

Tribune-onderzoek Amstelveen - NH Nieuws

Een dag na het ongeluk vertelde sportwethouder Herbert Raat aan mediapartner AAN! dat hij vindt dat sportverenigingen in de gemeente de tribunes 'veel kritischer' moet inspecteren. "Want het gaat natuurlijk altijd goed, tot het een keer niet goed gaat", zei hij toen. DVH heeft naar aanleiding van het ongeluk alle tribunes van het terrein laten verwijderen.

'Geen diepgravend onderzoek' Desondanks is het onderzoek dat Raat door AmstelveenSport liet uitvoeren oppervlakkig, blijkt uit de rapportage die is opgevraagd door NH Nieuws. AmstelveenSport legde tien Amstelveense sportverenigingen een enquête van vier vragen voor. Uit het onderzoek blijkt dat vier verenigingen tribunes hebben. Verder moesten de verenigingen aangeven hoeveel speeltoestellen of soortgelijk opstal zij op hun terrein hebben staan, en net als voor de tribunes beantwoorden wie de eigenaar hiervan is en of de keuring door een extern bedrijf wordt gedaan. Ook naar het bouwjaar, de huidige staat en het onderhoudsschema werd gevraagd. De gemeente heeft de staat van de tribunes zelf niet gecontroleerd of laten controleren. "Dit is inderdaad geen diepgravend onderzoek", geeft Raat na vragen van NH Nieuws toe, "maar voor ons als gemeente is het het allerbelangrijkst dat dit onderwerp op de agenda komt te staan. We wilden de bewustwording vergroten." De wethouder benadrukt dat de verantwoordelijkheid van de staat van de tribunes bij sportverenigingen zelf ligt. NH Nieuws maakte destijds onderstaande reportage over het instorten van de tribune van DVH. Tekst gaat verder onder video.

Zes gewonden na instorten tribune - NH Nieuws

De voetbalclubs Amstelveen Heemraad, Sporting Martinus, NFC en Roda '23 hebben nog wel tribunes staan. Die tribunes zijn van een ander type (bijv. beton) dan de tribunes op het terrein van DHV, van houten planken die bij elkaar werden gehouden door stalen staanders. De conclusie die het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van het onderzoek trekt, beschrijven zij in een brief aan de gemeenteraad: "Uit de inventarisatie blijkt dat de sportverenigingen de tribunes en speeltoestellen zelf onderhouden en wekelijks inspecteren. Verouderde speeltoestellen worden vervangen.” Die conclusie komt uit de lucht vallen. Uit de rapportage van AmstelveenSport blijkt inderdaad dat geen van de verenigingen de keuring door een extern bedrijf laat uitvoeren, maar alleen Sporting Martinus geeft aan de tribunes zelf wekelijks te controleren. Andere sportverenigingen zeggen ook inspecties uit te voeren, maar geven niet aan hoe vaak ze dit doen.

Quote "Je geeft toch om je kluppie, het ongeluk is een goede les geweest" Wethouder herbert raAT