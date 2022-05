Tribune langs sportveld Amstelveen stort in: zes brugklassers gewond, twee naar ziekenhuis

Dat bevestigt de politie tegenover NH Nieuws. Rond 8.50 uur ging het mis: een tribune van enkele meters breed en enkele lagen hoog langs een sportveld stortte in en kwam plat op het grasveld terecht. De kinderen die op dat moment op de tribune zaten, kwamen met een harde klap op het veld terecht.

Twee kinderen moesten na de smak naar het ziekenhuis. Een van hen heeft enkelklachten, de ander last van zijn of haar rug, laat een politiewoordvoerder. Op foto's is te zien dat in ieder geval een van de slachtoffers op een brancard naar de ambulance wordt gereden.

