Miriam zet ontmoetingsplek op om Zaanse jongeren op het rechte pad te houden

Dansschooleigenaar Miriam de Boer ontdekte dat veel Zaanse jongeren behoefte hebben aan een plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten, maar dat zo'n plek er niet was. Ze besloot dit daarom zelf te realiseren. The Next Level Chill Academy in Wormerveer is bedoeld om een veilige plek te bieden waar jongeren kunnen chillen, tafeltennissen of gamen zonder alcohol en drugs. Ondertussen houdt Miriam een oogje in het zeil: "Je moet wel streng zijn."

Het valt niet mee om Miriam te pakken te krijgen deze vrijdagavond om even rustig mee te praten. De stroom is uitgevallen in het oude schoolgebouw aan de Wandelweg 196 in Wormerveer en de initiatiefnemer van de Next Level Chill Academy loopt druk heen en weer. Tussendoor met jongeren pratend legt ze de toegesnelde elektricien uit waar volgens haar het probleem zit. En weg is ze weer, om in een andere ruimte poolshoogte te nemen.

Het zijn Zaanse jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die op initiatief van Miriam de Boer bij elkaar zijn gekomen om leeftijdsgenoten te ontmoeten. Miriam constateerde dat daar behoefte aan was bij jongeren. "Wij konden toen we 16 waren overal heen. Je mocht naar de discotheek en de buurthuizen. Tegenwoordig is dat of op straat of bij iemand thuis. Maar als de groepen groter worden en er is geen toezicht, dan gaan ze soms hele rare dingen doen."

Vrijwilliger Donna Kloeze is er elke vrijdagavond. Ze vult aan: "Als je naar de middelbare school gaat, ben je niet meer dat kleine kind thuis, maar ga je een zelfstandiger leven leiden. Dan wil je niet meer thuis bij je ouders op de bank zitten, maar je wil wel op een bank zitten die veilig en droog is."

Veilige plek

Leerlingen van Miriams dansschool waren vaak al een halfuur van tevoren aanwezig om alvast bij elkaar te komen. Vier jaar geleden ontstond het idee van een jongerenontmoetingsplek al in het hoofd van Miriam. Een plek waar alcohol en drugsgebruik niet zijn toegestaan en jongeren op een veilige manier samen kunnen komen.

Het ultieme doel van deze plek? Donna: "Ze van de straat te houden. En te zorgen dat ze andere dingen interessanter vinden dan drank, drugs of roken."

Ze vervolgt: "Er is in Zaanstad best een probleem met messengebruik vanaf jonge leeftijd. Scholen waar veel incidenten zijn, waar toezicht is met beveiliging. We willen hier wel die gezellige en vriendelijke plek zijn. We zijn er niet zozeer voor probleemjongeren, maar voor alle jongeren, juist om problemen te voorkomen in deze kwetsbare leeftijd."