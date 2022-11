Historie staat nieuwbouw in de weg: monumentale Bussumse paardenstallen tóch tegen de vlakte

De afgelopen twee jaar hebben meerdere experts onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische waarde van de stallen. Eerst noemde het Monumenten Advies Bureau de stallen 'monumentwaardig'. De gemeente stapte daarop naar de veel hoger aangeschreven erfgoedexperts van Het Oversticht. Die komt tot dezelfde conclusie: de paardenstallen moeten met een monumentenstatus beschermd worden tegen sloop.

Gemeente slaat adviezen in de wind

Dat lijkt klip en klaar, maar de gemeente Gooise Meren slaat de duidelijke adviezen toch in de wind: de paardenstallen worden geen monument en worden dus gesloopt. Kort samengevat: de stallen staan de nieuwbouwplannen te veel in de weg en de bouw van de nieuwe huizen en de nieuwe middelbare school is in dit geval belangrijker dan het behoud van de stallen.

Wel wil de gemeente alles op alles zetten om 'de cultuurhistorische geschiedenis van de locatie' te behouden. Zo zou het renbaanverleden zichtbaar moeten worden gemaakt door behoud van 'karakteristieke elementen' zoals het zinken torentje van de paardenstallen.

Erfgoedbeschermers verrast