Duurzame verlichting Texel na 7 jaar al stuk door zoute lucht en moet vervangen

Op Texel moet maar liefst 2700 armaturen van lantaarnpalen worden vervangen en dat al na 7 jaar. De coating op de armaturen is erg slecht en waarschijnlijk niet bestand tegen de zilte zeelucht op het eiland. De kans bestaat dat ze uitvallen en dan komt de verkeersveiligheid in het geding. Texel had in 2015 alle openbare verlichting vervangen door duurzame led-verlichting en was daarmee de eerste gemeente in Nederland.

De Texelaars moesten in eerste instantie enorm wennen aan het nieuwe systeem. Met name uit het buitengebied kwamen veel klachten. Het was te donker en fietsers zien geen hand voor ogen. Alle lantaarns in het buitengebied werden weggehaald en ook niet vervangen. Dat doet de gemeente bewust, want het is voorstander van nachtelijke duisternis. Op Texel zijn de sterren dan ook beter waarneembaar dan in andere gebieden in Nederland. Ook in de centra gaat het licht 's nachts om een uur uit.