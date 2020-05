Prachtige foto's van zeevonk bij Texel: "Zó duidelijk, dat ik het uit zee kon scheppen"

TEXEL - Het blijft een wonderlijk natuurverschijnsel: de blauw oplichtende algen die in zee worden waargenomen bij warm weer. Vorige week werd dit ook vanaf Texel gezien. Robin van Wissen maakte schitterende foto's. Op één daarvan is te zien hoe hij bij Oudeschild de zeevonk uit het water 'vist'. Hij houdt het blauw oplichtende water in zijn handen.

De foto's werden gemaakt in de nacht van donderdag op vrijdag, rond middernacht. "Ik heb wel vaker foto's van zeevonk gemaakt", zegt Robin, "maar meestal bij de Zuid-Hollandse kust." Nu zag hij het dus ook op Texel, bij Oudeschild en bij De Cocksdorp. "Het was zó duidelijk aanwezig dat ik het bijna letterlijk uit zee kon 'scheppen'."

In Petten werd het niet waargenomen, op Texel wel. Hoe dat komt, kan Robin ook niet helemaal verklaren. "Het is nooit goed te voorspellen waar of wanneer het te zien is, maar rustig water en warme dagen zijn echt een voorwaarde voor deze algenbloei. Daarnaast moet het donker genoeg zijn (dat is rond deze tijd van het jaar pas tussen 12 en 2 uur 's nachts) en ver genoeg van de stad om geen lichtvervuiling te hebben. Daarom is Texel mogelijk wat gunstiger dan Petten. Minder lichtvervuiling en de Waddenzeezijde heeft rustiger water."

Bij De Cocksdorp was de zeevonk ook te zien, al was wel minder duidelijk aanwezig. "Maar er was wel de indrukwekkende sterrenhemel vanwege de weinige lichtvervuiling."