Blauw-Wit geeft in slotminuut overwinning uit handen tegen provinciegenoot KZ

In de eerste speelronde van de Korfbal League hebben Blauw-Wit en KZ tegen elkaar gelijkgespeeld. Na een zeer vermakelijk Noord-Hollands onderonsje stond uiteindelijk de eindstand van 23-23 op het scorebord in Amsterdam.

In de tweede helft werd Blauw-Wit slordiger en lukte het KZ om terug te komen in het duel. Alwin Out kreeg het bij de Zaankanters in het tweede bedrijf op zijn heupen en mede dankzij zeven doelpunten van hem kwam KZ langszij. Met nog een minuut te gaan en bij een stand van 22-22 benutte Randell van der Steen namens Blauw-Wit een strafworp. De Amsterdammers leken de voorsprong te gaan vasthouden, maar met nog vijftien seconden op de klok was Out opnieuw trefzeker en werd het een gelijkspel: 23-23.

