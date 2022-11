Handbiker Geert Schipper na verpulvering werelduurrecord: "Ik voel mij prima"

Met 47.289 meter verpulverde handbiker Geert Schipper uit Spanbroek gisteren het werelduurrecord. "Ik voel mij prima. Ik heb alleen slecht geslapen", vertelt een nuchtere Schipper een dag later. Het oude record was in handen van Jetze Plat met 44.749 meter. De Spanbroeker legde maar liefst tien rondes meer af dan Plat in het Sportpaleis Alkmaar.

Handbiker na het verbeteren van het werelduurrecord - ©

"Ik wist dat het moest kunnen en voelde mij goed. Ik heb er alles aan gedaan. Van genoeg trainen tot de juiste voeding. Ook wilde ik natuurlijk niet ziek worden. Aan de start was ik natuurlijk wel zenuwachtig", aldus Schipper. De inwoner van Spanbroek vertelt verder dat hij zijn poging al in het voorjaar wilde doen, maar dat er toen Oekraïense vluchtelingen in het Sportpaleis Alkmaar werden opgevangen.

Quote "Ik heb berichten van over de hele wereld gehad" handbiker geert schipper

Brak? Een dag nadat hij in het Sportpaleis Alkmaar het werelduurrecord pakte voelt Schipper zich dus prima. De Noord-Hollander heeft absoluut geen last van spierpijn. "Na afloop had ik natuurlijk pijnlijke armen, maar morgen ga ik gewoon weer trainen. Vandaag heb ik koffie gedronken en ben ik naar de fietsenwinkel geweest. Verder heb ik berichten van over de hele wereld ontvangen", vertelt de Noord-Hollander enthousiast.

Geert Schipper in actie tijdens zijn werelduurrecord-poging - © Rob Glas

Toekomst Schipper gaat nu niet stilzitten. Eind november is het WK paratriathlon in Abu Dhabi en daarom gaat hij gewoon verder met trainen. In het voorjaar wil de 45-jarige atleet een marathon gaan wheelen. "Ik denk aan de marathon van Parijs en dan wil ik minimaal in de top tien eindigen."