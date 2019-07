Paralympiër Geert Schipper wint Ironman: "Mijn moeder sprong over het hek"

HOORN - Dit weekend werd in Hoorn het sportieve spektakel Ironman gehouden. Honderden deelnemers deden mee aan de triatlon en zwommen, fietsten en renden zich een ongeluk. Paralympiër Geert Schipper ging er met de winst vandoor.

Schipper deed vandaag als enige deelnemer met een beperking mee aan de loodzware race: "Het was een geoliede machine. Ik fietste iets langzamer dan de fietsers die hun benen kunnen gebruiken maar dat is logisch. Ik kon dat weer goed maken op de andere onderdelen", vertelt hij enthousiast.

De atleet mocht sommige gedeeltes via een andere route afleggen. Het parcours was namelijk te smal om naast rennende atleten te rollen. Er was daarom voor hem een alternatief hardloop/wheelparcours gemaakt op de Westerdijk. "Het is nog best lastig om met een racerolstoel over het hardloopparcours te gaan. Anders past het gewoon niet", vertelde hij eerder aan NH Nieuws.

'Heel happy'

Toen hij over de finish kwam, kon hij zijn geluk niet op: "Mijn moeder sprong over het hek om me te feliciteren. Het publiek doet je echt wat. Het enthousiasme en de ontlading die dan komt. Ik ben echt heel happy over de race."

Bekijk hieronder de voorbereiding van Geert op de wedstrijd van vandaag



Toch doet de sportman het niet rustig aan nu hij de winst op zak heeft: "Ik drink nog een kopje thee en dan ga ik slapen. Morgen heb ik nog een training. Stilzitten is er voor mijn niet bij."

In totaal deden er zo'n 1250 deelnemers mee verdeeld over de sprinttriatlon, de olympische afstand, de nightrun en de Ironkids afstand.

Nog even nagenieten het evenement? Bekijk dan de prachtige beelden hieronder