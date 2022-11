Burgemeester Schuurmans ontdaan: 'Met Greenpeace zijn geen afspraken te maken'

Burgemeester van Haarlemmermeer Marianne Schuurmans concludeert na het uit de hand gelopen klimaatprotest op Schiphol van afgelopen zaterdag dat met Greenpeace geen afspraken te maken zijn. In een brief aan de gemeenteraad schrijft de burgemeester dat ze zich misleid voelt door de organisatie.

Greenpeace

Greenpeace heeft 'onder het mom van demonstreren strafbare feiten gepleegd en anderen daartoe aangezet', aldus Schuurmans in de brief. Vanochtend zei ze in het programma Goedemorgen Nederland al dat ze meer middelen in handen wil krijgen om demonstraties in veiligheidsrisicogebieden te kunnen verbieden.

In de brief legt Schuurmans uit dat ze in eerste instantie moeite had met de demonstratie, omdat Greenpeace niets wilde loslaten over hun plan en ook de datum en het tijdstip geheim wilde houden. Om een inschatting van de veiligheidsrisico's te kunnen maken, nodigde ze de organisatie uit voor een persoonlijk gesprek. "In dat telefoongesprek was de verstrekte informatie wederom summier", schrijft de burgemeester. Omdat Greenpeace haar beloofde geen chaos te zullen creëren, de bedrijfsprocessen van Schiphol niet te zullen verstoren en de veiligheid niet in gevaar te brengen, besloot Schuurmans geen beperkingen op te leggen. Toen op 4 november duidelijk werd dat Greenpeace voorverkenningen hield en wilde inbreken op het luchthaventerrein, riep ze een noodverordening uit.

Afspraken geschonden Greenpeace schond de gemaakte afspraken met de gemeente en Koninklijke Marechaussee toen zaterdag rond 13.00 uur een hek op Schiphol-Oost werd opengebroken en klimaatactivisten lange tijd het platform waar onder meer geparkeerde privéjets staan bezette. De activisten volgden de aanwijzingen van de Marechaussee niet op toen die hen vroeg om te vertrekken. Dit leidde uiteindelijk tot honderden arrestaties. Schuurmans is teleurgesteld: "Met Greenpeace hebben we aan de voorkant nadrukkelijk bij het veiligheidsaspect stilgestaan en Greenpeace heeft aangegeven dat zij zich aan de aanwijzingen van de Marechaussee zouden houden. Ik stel daarom vast dat met Greenpeace geen afspraken te maken zijn en ben van oordeel dat dit in een veiligheidsrisicogebied onacceptabel is!" Greenpeace laat eerder vandaag aan NH Nieuws weten zich in de toekomst niet te laten tegenhouden door Schuurmans. "Als Schiphol doorgaat met vervuilen zonder klimaatplan, komen we zeker terug."